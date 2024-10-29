轟歧視言論 賀錦麗：川普整天煽動仇恨、分裂

選戰最後一星期，雙方全力搶攻7個搖擺州，賀錦麗28日到密西根州主攻勞工和少數族裔選票。（美聯社）

單口喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)於27日在前總統川普 紐約麥迪遜廣場花園(MSG)造勢集會上口出粗魯言論，稱波多黎各是座「漂浮垃圾島」，川普團隊雖急速切割，但已引發批評聲浪。副總統賀錦麗 隨後指責這是助長分裂，來自波多黎各的明星如壞痞兔(Bad Bunny)、珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)皆出聲挺賀。

珍妮佛洛佩茲。(美聯社)

綜合媒體報導，賀錦麗28日飛往密西根州參加競選活動之前表示，這場川普集會上出現的任何尖酸言語，都不會支持美國人民的夢想和願望，反而會散播「試圖分裂我們國家的燃料」，而這些殘酷和種族主義的侮辱凸顯了她在整個競選過程中一直表達的觀點。

賀錦麗告訴記者們，川普實際上只專注在他自己、他的不滿和分裂國家上，這不會增強美國家庭和工人的力量。「他昨晚做的事情不是新把戲，只是比平常更貼近(真面目)，而且可能更露骨生動。川普整天都在試圖讓美國人互相指責，煽動仇恨和分裂，這就是為什麼人們對他感到疲憊不堪。」拜登總統也稱這場集會「簡直令人尷尬」。

賀錦麗競選團隊也立刻發布一則針對波多黎各選民的廣告，將在戰場州線上投放，凸顯辛奇利夫的歧視言論。

賀錦麗亦於Instagram張貼有關她上任後針對波多黎各計畫的影片。影片中她指責川普在2017年波多黎各接連受颶風摧殘後擋下援助資金，也談到了她的建設計畫，例如升級島上電網、支持中小企業。壞痞兔、珍妮佛洛佩茲、歌手瑞奇馬汀(Ricky Martin)都分享了這段影片，敦促人們投票給賀錦麗。

饒舌歌手「壞痞兔」。(美聯社)

在大選的最後階段，如何奪得賓州19張選舉人票是川普和賀錦麗的主要目標之一，兩人近期頻頻造訪該州；而爭取當地逐漸茁壯的拉丁裔選民重要性已經顯露，人口普查局數據顯示自2000年來，賓州拉丁裔選民人數增加一倍多至去年的62萬人，其中一半以上來自波多黎各。