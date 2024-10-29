拜登德拉瓦州投票 與民眾排隊40分鐘

拜登總統28日一早就在家鄉德拉瓦州的新城堡市投票所，像一般人一樣夾在選民中，排隊投早投票。(美聯社)

拜登 總統28日已於德拉瓦州 威明頓(Wilmington)投票 處完成今年大選提前投票，德拉瓦州提前投票在26日開始進行。投票完後他表示，包括賀錦麗(Kamala Harris)在內等民主黨候選人必會贏得選舉。

美聯社報導，拜登在威明頓住家外不遠處的提前投票地點投票，當時選民也在街道上排長隊等待投票。拜登在排隊投票時曾與選民寒暄，並幫忙推排在他前面一位坐在輪椅上的老年婦女，排隊約40分鐘後才投下自己的選票。

投票過程中，他遞出身分證件給選務人員並在表格上簽名，之後工作人員宣布，「約瑟夫·拜登開始投票，」而就在總統在黑色布幕後方投票時，也有部分第一次投票的選民投下自己的一票，現場其他人則為他們高興歡呼。

拜登總統28日一早就在家鄉德拉瓦州的新堡市投票所，像一般人一樣夾在選民中，排隊提早投票。(美聯社)

在投票站外面，拜登被問到是否認為包括副總統在內的賀錦麗等民主黨人會勝出，「我認為我們會的，」他說。

自1970年以來，除了少數幾年之外，拜登在選舉進行期間要不是已位居官職，就是在競選某項職位，但今年他則將希望寄託在新一代的民主黨人身上，包括三位有機會寫下歷史新頁的候選人。

首先是拜登宣布退選後為她背書的副總統賀錦麗，她有望成為美國首位非裔女性與首位南亞裔總統，州參議員麥布萊德(Sarah McBride)則可能成為眾院首位公開的跨性別議員。至於民主黨眾議員麗莎·羅切斯特(Lisa Blunt Rochester)則有望成為德拉瓦州首位在參院服務的非裔女性，她自2017年以來一直是德拉瓦州在眾議院的唯一代表議員。

與羅切斯特家族相識數十年的拜登，於27日晚間也正式公開力挺羅切斯特出馬角逐，並為她的競選活動錄製了一段影片，稱她是一位「徹頭徹尾的德拉瓦人」。

羅切斯特將接替自2001年以來一直代表德拉瓦州擔任參議員的湯姆·卡珀(Tom Carper)。近期內他即將退休。