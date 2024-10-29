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「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

喜劇演員助選川普 稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」歧視言論挨轟

記者顏伶如／綜合報導
喜劇演員兼Podcast主持人辛奇利夫27日在紐約市為川普助選，指波多黎各是漂浮的垃圾島，引起軒然大波，他解釋是說笑話，川普陣營急與他切割，賀錦麗陣營則立馬批判種族歧視。(美聯社)
喜劇演員兼Podcast主持人辛奇利夫27日在紐約市為川普助選，指波多黎各是漂浮的垃圾島，引起軒然大波，他解釋是說笑話，川普陣營急與他切割，賀錦麗陣營則立馬批判種族歧視。(美聯社)

共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)舉辦造勢大會，單口喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)上台演講時，稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」，充滿歧視、侮辱演說內容引發輿論與對手強烈反彈，川普競選團隊則發表聲明與辛奇利夫切割。

卡登暗指賀妓女出身

美聯社分析，離選舉日7天，辛奇利夫在川普造勢大會對拉丁裔、猶太裔、非洲裔發表猥褻、種族歧視言論，一口氣得罪好幾個這次大選的關鍵選民族群。不僅如此，川普的兒時友人瑞姆（David Rem）稱副總統賀錦麗是「惡魔」、「敵基督」，企業家卡登（Grant Cardone）則暗指賀錦麗妓女出身，說她和「她的皮條客會摧毀我們的國家」。

賀錦麗與川普都在爭取賓州等搖擺州的波多黎各裔選票，賀錦麗競選團隊立即發表聲明譴責辛奇利夫。辛奇利夫上台演講後不久，波多黎各饒舌藝人壞痞兔(Bad Bunny)便表示為賀錦麗背書。

川普競選團隊罕見地發表聲明跟造勢活動助選來賓切割。川普競選團隊資深顧問阿瓦瑞茲(Danielle Alvarez)說，辛奇利夫的笑話並不代表川普總統或競選團隊的立場。

對於民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)、民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等人批評造勢大會的演說內容，辛奇利夫在社群網站X平台回應表示：「這些人根本沒幽默感。」

X發文稱遭斷章取義

辛奇利夫寫道：「副總統候選人竟然在百忙當中抽出時間分析遭到斷章取義的發言，把內容說成種族歧視，真是太瞎了。」

辛奇利夫接著寫道：「我愛波多黎各也去那邊度假。我對所有人都開玩笑，要看完整段。我是個喜劇演員。」發文中點名華茲寫道：「你的衛生棉條該換了。」

Politico新聞網站分析，川普競選團隊歧視笑話做出緊急處理，因為這次選舉的幾個搖擺州裡約有90萬波多黎各裔選民。根據人口普查局(U.S. Census Bureau)統計，光是賓州就有47萬人有波多黎各血統，北卡羅來納州、喬治亞州各有13萬2000與12萬4000名波多黎各裔，威斯康辛州則有6萬多人，密西根州與亞利桑納州都有5萬多人。

川普27日在藍州紐約造勢開講75分鐘，被視為選前最後一場總結。28日開拔到搖擺州...
川普27日在藍州紐約造勢開講75分鐘，被視為選前最後一場總結。28日開拔到搖擺州喬治亞州搶攻關鍵選票。（美聯社）

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