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賀錦麗獲波多黎各饒舌巨星支持 壞痞兔轉發批川普影片

中央社紐約27日綜合外電報導
波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）。美聯社
波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）。美聯社

27日在共和黨總統候選人川普的造勢活動上，有講者對波多黎各出言不遜。波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）隨即轉發民主黨候選人賀錦麗批評川普的影片，表達對她的支持。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，大選日來臨前，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）和前總統川普（Donald Trump）都積極爭取波多黎各裔選民支持，尤其是在約有50萬波多黎各人居住的搖擺州賓州（Pennsylvania）。

不過，27日在紐約市麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的川普造勢活動上，喜劇演員暨podcast主播辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）開了個深具冒犯性的玩笑。他說：「現在有個名副其實的垃圾島在海洋中漂浮，我想這個島就叫做波多黎各。」波多黎各是美國自治領地，他的發言引發各方憤怒反應。

事發後不久，本名貝尼托．安東尼奧．馬蒂內茲．歐加修（Benito Antonio Martínez Ocasio）的壞痞兔在其擁有4500萬多追蹤者的Instagram帳號發布限時動態，數度分享賀錦麗錄製的1段關於波多黎各的競選影片。

賀錦麗在影片中說：「我永遠不會忘記，當波多黎各需要1位有愛心、有能力的領袖時，川普做了什麼、他又沒做什麼。他拋棄了這座島嶼，在毀滅性颶風接連侵襲後，他嘗試阻擋援助。除了紙巾和羞辱之外，他什麼也沒給。」

波多黎各在2017年遭奪走3000多條人命的瑪莉亞（Maria）及艾瑪（Irma）颶風接連侵襲。時任總統的川普進行瑪莉亞颶風災後視察時，將紙巾等援助物資扔給當地居民，這項舉動引發批評聲浪。

壞痞兔的1名發言人告訴CNN，壞痞兔轉發賀錦麗影片「不代表他為候選人背書（endorse）」，但他「支持（support）」賀錦麗。發言人強調，壞痞兔的政治關注焦點一直都是波多黎各。

儘管如此，這確實是壞痞兔首度表態支持賀錦麗。1名知情人士透露，在賀錦麗陣營希望爭取支持的藝人名單上，壞痞兔數月來一直排在最前面。

知情人士表示，這是因為美國拉丁裔年輕男性選民傾向力挺川普。賀錦麗團隊看好藉著壞痞兔在拉丁裔族群的影響力，以扭轉這類選民的意向。

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