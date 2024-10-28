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川普曼哈頓造勢 逾百華裔到場力挺 最關心移民、稅收政策

記者曹馨元／紐約報導
數萬名支持者前來曼哈頓為川普搖旗吶喊，現場群情激昂、興奮異常。(記者曹馨元／攝影)
數萬名支持者前來曼哈頓為川普搖旗吶喊，現場群情激昂、興奮異常。(記者曹馨元／攝影)

共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)27日在曼哈頓麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)舉行競選集會，數萬名支持者前來為他搖旗吶喊，現場群情激昂、興奮異常；其中華裔民眾也有超過百人，大多表示是因川普的稅收、移民政策而支持他。

按計畫，集會將於下午5時開始，持有門票的參加者可在中午12時起入場，而華裔民眾張先生凌晨4時就從波士頓驅車趕來，與近60名華裔支持者一早就在麥迪遜花園廣場附近排隊。他表示，民主黨過去四年執政成績實在令他不滿，而他也認為此次川普勝出「將會是美國唯一的出路」。除了華裔支持者之外，到場參與的絕大部分為白人面孔。

除了華裔支持者之外，到場參與的絕大部分為白人面孔。(記者曹馨元／攝影)
除了華裔支持者之外，到場參與的絕大部分為白人面孔。(記者曹馨元／攝影)

無證客移民潮與稅收、通膨問題是在場華人最關心的議題。來美20餘年、家住紐約皇后區的陳先生表示，他家所在的區域原本是個很安靜的小區，而隨著近年來大量無證客湧入紐約市，他家附近也有來自委內瑞拉的非法移民搭帳篷、成日在街邊遊蕩，「(非法移民)都到我家門口了，讓老人小孩都覺得不安全」。

同時，陳先生認為非法移民每月拿的政府補貼「比許多辛苦工作繳稅的人的退休金還高」，讓他覺得十分不公平；在陳先生看來，民主黨對無證客大發福利也讓國家「不堪負重，國債太高」。

同樣家住皇后區的蔡先生則出於自身經歷而認為支持川普「是常識」。他表示，在自己收入沒變的情況下，「每次共和黨執政都有退稅，但是民主黨執政就要補稅」；而他認為共和黨執政下物價也比較平穩，相比之下，在過去民主黨的四年中，「紐約華埠的便當都從3.75元漲到了現在快10元」。

共和黨籍的華裔企業家劉錫樞在曼哈頓華埠擁有幾家餐館，他表示，民主黨「對罪犯都從輕處理、對犯罪都包容」，以致華埠治安每況愈下，「晚上8時左右街上就沒什麼人，我們的餐館也8、9時就打烊」；他認為，華人移民來美為的就是要安居樂業，他覺得民主黨在治安問題上的「價值觀」就與華裔的訴求不一樣。

紐約州共和黨財政委員會主席鄧龍表示，他在2016年就開始支持川普，曾經是最早的、也是為數不多的支持川普的僑社人物；但據他觀察，無論是華裔民眾還是華裔政客，近年來轉向共和黨的都愈來愈多，這讓他有信心認為川普會在此次選舉中大贏，「雖然贏下紐約還有難度，但結果應該也會非常接近」。

紐約州共和黨財政委員會主席鄧龍(右)認為，他有信心認為川普會在此次選舉中大贏。(...
紐約州共和黨財政委員會主席鄧龍(右)認為，他有信心認為川普會在此次選舉中大贏。(記者曹馨元／攝影)
川普在曼哈頓麥迪遜花園廣場造勢，場外支持和反對他的民眾大聲辯論。(路透)
川普在曼哈頓麥迪遜花園廣場造勢，場外支持和反對他的民眾大聲辯論。(路透)

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