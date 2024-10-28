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4220萬人已提前投票 搖擺州密西根首日破14萬人

編譯盧思綸／即時報導
26日在紐約市布魯克林區，民眾前往投票所提前投票。(路透)
26日在紐約市布魯克林區，民眾前往投票所提前投票。(路透)

總統大選投票日將在11月5日登場，各州已陸續開始提前投票，非搖擺州投票所也出現排隊熱潮，目前全美已有4220萬張選票投出，白宮表示總統拜登將在當地時間28日提前投票。提前投票不同於民調，無法說明選民意向，儘管如此，兩黨競選團隊仍利用提前投票數據，希望在選舉日前更精準鎖定搖擺選民。

華盛頓郵報報導，截至10月27日傍晚5時，全美透過郵寄或親臨票所等方式提前投票者，已達4220萬。

CBS News報導，搖擺州之一的密西根州，在26日首次開放全州範圍提前投票，而首日就有超過14萬5134名選民投票。

ABC7報導，非搖擺州的紐約州、紐澤西州、佛州，周末投票也相當踴躍，其中紐約市26日有超過25萬人投票，創下該市提前投票首日的史上最高投票率。

政治新聞網POLITICO指出，提前投票的選民並不具代表性，平均而言，提前投票的選民年齡較大、政治參與度較高，且更可能是堅定的黨派支持者。

其中，民主黨對密西根州的不在籍投票（absentee ballots）率感到士氣大振，已申請的不在籍投票超過60%已寄回，民主黨的重要票倉底特律，更有近2/3的不在籍投票已寄回。

共和黨則對內華達州的提前投票結果感到振奮，根據內華達州國務卿辦公室，共和黨在內華達州的開局十分強勢，迄今為止，已投票的登記共和黨選民比民主黨多出近3萬1000人。

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投票 搖擺州 民主黨

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