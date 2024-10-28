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談若與中國發生戰爭 川普：美國會打得他們屁滾尿流

編譯盧思綸／即時報導
共和黨總統候選人川普27日在紐約麥迪遜花園廣場造勢。(美聯社)
共和黨總統候選人川普27日在紐約麥迪遜花園廣場造勢。(美聯社)

共和黨總統候選人川普27日在紐約麥迪遜廣場花園造勢，演說中不斷開支票，承諾減稅、結束區域戰爭等，談到有報告稱美國無法在與中國的戰爭中取勝時，川普說「這不是真的，美國會打得他們屁滾尿流」。

衛報報導，川普在造勢上一個多小時的演說，已承諾減稅、提高薪資、結束俄烏和中東戰爭、重建軍隊，還有刪除學校教科書中批判性種族理論。

川普提到一份報告稱，如果與中國爆發戰爭，美國將無法取勝。他認為這樣的報告十分愚蠢，「你不該發表這樣的報告，而且這不是真的。我們會打得他們屁滾尿流。」

川普也再度重申民主黨是「內部敵人」的言論，「他們確實是來自內部的敵人。這些人透過開放邊境政策、創紀錄的通貨膨脹、綠色新騙局以及他們所做的一切，對國家造成如此大的傷害」。

造勢中，川普夫人梅蘭妮亞、億萬富豪馬斯克也現身催票。

不過，有線電視新聞網（CNN）報導，部分活動演講者發表一系列粗魯仇外言論。衛報描述，此舉是為了進一步強化川普言論，迎合現場死忠支持者。

比如，喜劇演員兼Podcast主持人赫奇克里夫（Tony Hinchcliffe）稱，拉丁裔「喜歡生孩子」，語帶雙關說，「他們進來了，就像進入我們的國家」。他還說，「現在海中央確實有一座漂浮垃圾島，我想它名為波多黎各」。波多黎各是美國在加勒比海地區的自治邦。

隨後還有其他演講者對民主黨領袖的攻擊，電台主持人羅森伯格（Sid Rosenberg）攻擊前國務卿喜萊莉是「令人噁心的王八蛋」；福斯新聞台前主持人卡爾森（Tucker Carlson）嘲諷模仿賀錦麗，誤稱她「首位選舉總統的薩摩亞裔馬來西亞低智商、前加州檢察長」。

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