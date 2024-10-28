川普紐約造勢 數萬川迷相挺 拚大蘋果翻紅

川普在曼頓麥迪遜花園廣場舉行造勢大會，由妻子梅蘭妮亞介紹他出場。(歐新社)

共和黨總統候選人、前總統川普 選前倒數第二個周末選在民主黨 大本營紐約造勢，過去40年來，沒有共和黨總統候選人在紐約出線，但這並未阻止川普堅稱自己能勝選。

美聯社報導，川普在紐約市中心麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)的造勢大會上，提出每次集會都會問的問題：「你們現在的過得比四年前更好嗎？」

眾人齊聲回應：「不！」

這場活動邀請保守派官員、川普的長期盟友和保守派支持的媒體與會，不少講者發表涉及種族和性別歧視的論述，而1980年代的職業摔角手霍根(Hulk Hogan)再次應邀上台撕襯衫、展現川普競選服飾並大秀肌肉，重申「川普是當今唯一能夠修復這個國家的人」。

川普的競選團隊表示，川普27日要表達的訊息是，賀錦麗「破壞」(broke)我們的國家，而川普「將解決這個問題」。

與會群眾揮舞標語牌，上頭寫著「川普會解決這個問題」(Trump will fix it)。

川普在曼頓麥迪遜花園廣場舉行造勢大會，吸引數萬川粉到場。(路透) 川普在曼頓麥迪遜花園廣場舉行造勢大會，到場的川粉高舉「讓美國再度偉大」標語。(路透)

川普經常在其他州的支持者面前提及他的家鄉紐約，卻將紐約比作暗黑城市，充斥犯罪、暴力移民幫派，指這些人占領第五大道(Fifth avenue)、麥迪遜大道(Madison avenue)和時報廣場(Times Square)。

在民主黨大本營營造焦點

紐約是國會競選的兵家必爭之地，這些選戰可能決定明年由哪個政黨控制眾院，但紐約選民過去40年來，沒有力挺過共和黨總統候選人。

部分民主黨人和專家質疑，川普在紐約舉行造勢活動為是「虛榮」的決定，但這場造勢活動保證會讓川普得到他渴望的鎂光燈焦點、全國觀眾的注意力和媒體的全面報導。

川普稱上任即關閉邊境

川普在7時15分左右由前第一夫人梅蘭妮亞介紹上場，並在接下來的一個多小時裡將演講重點放在了非法移民 、經濟及外交問題上。川普承諾，他上任後將帶來「最穩固的邊境，最安全的街道和最強的經濟」，並稱若當選將即刻關閉邊境，停止無證客對美國的「入侵」。

同時，川普還強調，當選後將讓美國回到能源獨立，將製造業崗位帶回美國、在美國生產汽車，並且將降低公司稅、增加關稅。外交方面，他反覆強調賀錦麗的「無能」可能引發第三次世界大戰，但他在四年前就任時收到世界各國領導的尊重，也讓他們不輕視美國。

華裔支持者稱對民主黨失望

到場的華裔支持者說，非法移民危機凸顯的治安問題以及通膨、稅收等經濟問題也是他們最關心的，許多人表示正是因為民主黨在這些問題上處理不佳所以選擇支持共和黨。其中，高舉美國國旗的鄭女士表示，她曾經支持過民主黨籍的前總統歐巴馬(Barack Obama)，但民主黨近年來「對公民稅收加緊，對非法移民大發福利」的政策讓她失望，轉而支持川普。

現場的演講集中在討論邊境問題、外交政策、經濟議題等。國會議長強生指出，就是因為民主黨開放邊境、導致高通膨高負擔的政策，「我們不能承擔讓賀錦麗再入駐白宮四年」。前紐約市長朱利安尼則稱，「川普給了我們一個和平的世界」，但拜登則帶來了一個充滿戰爭的世界。

同時，現場聲勢浩大的支持群眾、門口水泄不通的隊伍都給了共和黨將紐約翻紅的信心。