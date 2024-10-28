賀錦麗出席CNN里民大會 認了弱點「像書呆子」

民主黨總統候選人賀錦麗23日應邀參加由CNN主播安德森主持「里民大會」，答覆提問。(美聯社)

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗 23日出席有線電視新聞網(CNN)現場直播活動「總統里民大會」(Presitential Town Hall)，現場接受公眾提問，她承認自己並不擅長隨機應變，與此同時，民調 顯示選民正轉向川普 。

零售勞工多納休(Joe Donahue)向賀錦麗提問：「您認為自己有什麼弱點？您打算要如何克服？」

賀錦麗回答，有時候她對於特定的政策問題「可能不會很快得出答案」，因為她喜歡「先研究一下」。

她表示：「我會想要研究問題，我承認，我有時像個書呆子。」

「有些人可能會認為這是一個弱點，尤其如果是在面試時或被問到某個特定問題的時候，大家會期望你能馬上給出正確答案。但這就是我的行事方式。」

賀錦麗還說，她做決策時可能過於依賴團隊，「當然，我並不完美。我想有些人會說這是一個弱點，但我其實認為這是一個優點，因為我真的重視擁有一個非常聰明的團隊，在我的決策過程提供不同視角。」

賀錦麗表示先前在加州擔任檢察總長的經歷讓她意識到，她的言論對於人們的生活有廣泛的影響，「所以我非常認真看待自己作為民選領導者的角色和責任，並且明白這對於許多我可能未曾見過的人會產生的影響。」

一系列新民調顯示，總統競選形勢正偏向川普，對賀錦麗不利。

24日發布的華爾街日報(Wall Street Journal)民調顯示，川普在全國領先2個百分點，在登記選民中其支持率為47%，賀錦麗支持率為45%，與華爾街日報8月的民調結果相反。

在CNBC的全美經濟調查(All-America Economic Survey)中，川普也以48%比46%領先。

在七個戰場州中，CNBC民調顯示川普以48%支持率領先賀錦麗的47%。

在該民調中，經濟問題仍然是選民最關心的議題，在通膨、經濟和中產階級需求方面，川普擁有明顯優勢。

調查顯示，42%的選民認為如果川普勝選，經濟狀況會更好，只有24%表示若賀錦麗勝選經濟會更好。

另外29%的人表示，無論誰入主白宮，他們的經濟狀況都不會改變。