我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

賀錦麗出席CNN里民大會 認了弱點「像書呆子」

編譯徐薏茹／綜合報導
民主黨總統候選人賀錦麗23日應邀參加由CNN主播安德森主持「里民大會」，答覆提問。(美聯社)
民主黨總統候選人賀錦麗23日應邀參加由CNN主播安德森主持「里民大會」，答覆提問。(美聯社)

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗23日出席有線電視新聞網(CNN)現場直播活動「總統里民大會」(Presitential Town Hall)，現場接受公眾提問，她承認自己並不擅長隨機應變，與此同時，民調顯示選民正轉向川普

零售勞工多納休(Joe Donahue)向賀錦麗提問：「您認為自己有什麼弱點？您打算要如何克服？」

賀錦麗回答，有時候她對於特定的政策問題「可能不會很快得出答案」，因為她喜歡「先研究一下」。

她表示：「我會想要研究問題，我承認，我有時像個書呆子。」

「有些人可能會認為這是一個弱點，尤其如果是在面試時或被問到某個特定問題的時候，大家會期望你能馬上給出正確答案。但這就是我的行事方式。」

賀錦麗還說，她做決策時可能過於依賴團隊，「當然，我並不完美。我想有些人會說這是一個弱點，但我其實認為這是一個優點，因為我真的重視擁有一個非常聰明的團隊，在我的決策過程提供不同視角。」

賀錦麗表示先前在加州擔任檢察總長的經歷讓她意識到，她的言論對於人們的生活有廣泛的影響，「所以我非常認真看待自己作為民選領導者的角色和責任，並且明白這對於許多我可能未曾見過的人會產生的影響。」

一系列新民調顯示，總統競選形勢正偏向川普，對賀錦麗不利。

24日發布的華爾街日報(Wall Street Journal)民調顯示，川普在全國領先2個百分點，在登記選民中其支持率為47%，賀錦麗支持率為45%，與華爾街日報8月的民調結果相反。

在CNBC的全美經濟調查(All-America Economic Survey)中，川普也以48%比46%領先。

在七個戰場州中，CNBC民調顯示川普以48%支持率領先賀錦麗的47%。

在該民調中，經濟問題仍然是選民最關心的議題，在通膨、經濟和中產階級需求方面，川普擁有明顯優勢。

調查顯示，42%的選民認為如果川普勝選，經濟狀況會更好，只有24%表示若賀錦麗勝選經濟會更好。

另外29%的人表示，無論誰入主白宮，他們的經濟狀況都不會改變。

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 川普 民調

上一則

談若與中國發生戰爭 川普：美國會打得他們屁滾尿流

下一則

賓州律師是終生共和黨員 這次卻打算「含淚投賀錦麗」

延伸閱讀

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」
「2人皆可能勝過民調」538民調創辦人直覺川普當選：但所有預測都可能出錯

「2人皆可能勝過民調」538民調創辦人直覺川普當選：但所有預測都可能出錯
大選最後階段 賀錦麗陣營將赴7大搖擺州催票

大選最後階段 賀錦麗陣營將赴7大搖擺州催票
川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃

川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪