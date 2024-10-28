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拜登是燙手山芋？傳賀錦麗婉拒助選

編譯俞仲慈／綜合報導
圖為9月初拜登總統與民主黨候選人賀錦麗副總統在賓州匹茲堡市競選。有報導指賀錦麗婉拒拜登的輔選。(美聯社)
圖為9月初拜登總統與民主黨候選人賀錦麗副總統在賓州匹茲堡市競選。有報導指賀錦麗婉拒拜登的輔選。(美聯社)

2024大選進入倒數，兩黨候選人民調不相上下，選情緊繃，傳出拜登主動表示願意幫賀錦麗站台助選，不過卻遭賀錦麗團隊婉拒。

紐約郵報(New York Post)27日引述Axios網站報導指稱，進入大選衝刺階段，拜登不斷向賀錦麗競選團隊表達助選意願，不過遲遲未獲正面回覆，匿名知情人士直言：「拜登會讓我們想起過去四年來，並不是走在新道路上。」 

根據Axios報導，拜登近來參加多場競選活動，包括15日在「費城民主黨城市委員會秋季晚宴」(Philadelphia Democratic City Committee Autumn Dinner)發表演說，隨後前往新罕布什夏州造勢，26日又單槍匹馬訪問賓州匹茲堡，讓賀錦麗團隊感到驚訝。 

拜登退選後立即支持賀錦麗遞補上陣，讓她不費吹灰之力獲得黨內提名，因此賀錦麗參選以來，不斷公開讚揚拜登政績，也不會貶低拜登，但是在投票日進入倒數階段，60歲賀錦麗與81歲拜登仍未安排任何共同活動。

不過白宮發言人貝茨(Andrew Bates)公布聲明指出：「政界總是在猜測，但不準確。」並強調：「我們與競選活動保持密切聯繫，以便拜登總統可以在任何時間、地點，透過任何方式來助選。」

另一方面，拜登放話「我們必須把川普關起來」的發言，讓賀錦麗陣營意外也不悅，儘管拜登隨後澄清：「從政治上來說，把他關起來，是要把他鎖在外面，這是我們必須要做的。」但還是讓川普與共和黨陣營撿到槍，反擊賀錦麗與民主黨自家人。 

此外，拜登獲得的關注度遠不及接連前往密西根和喬治亞為賀錦麗助講的前總統歐巴馬(Barack Obama)，根據RealClearPolitics最新統計，拜登支持率僅40.8%，低於反對率56.6%，顯示拜登猶如燙手山芋，令賀錦麗團隊敬而遠之。

賀錦麗接受福斯新聞網(Fox News)訪問時也明確向選民宣示：「我的總統任期絕非拜登總統政府的延續」，保持距離之意明顯。

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拜登 賀錦麗 民主黨

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