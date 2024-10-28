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民主黨關鍵票倉 賀錦麗費城催票：勝利之路重要一環

記者顏伶如／綜合報導
距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關鍵州賓州費城拉票。(美聯社)
距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關鍵州賓州費城拉票。(美聯社)

賓州是今年大選關鍵決戰州，費城又是賓州最大城市，民主黨總統候選人賀錦麗27日在費城舉辦多場造勢活動，呼籲選民進場投票，稱這次投票「沒有人應該坐在場外」。她說：「我們把重點放在未來，我們把重點放在美國人民的需求，相較之下，川普則把所有時間花在照鏡子，重點都放在自己身上。」

賀錦麗在費城市政府休閒活動中心發表演說時特別提到年輕選民，稱讚年輕人「迫不及待想要改革」。她對台下觀眾說，這次選舉結果將有深遠影響。

她指出：「我們絕不能在選舉日隔天一早醒來的時候，才後悔沒有在最後九天努力加把勁。」

漫威(Marvel)「復仇者聯盟」(Avengers)系列電影男星馬克魯法洛(Mark Ruffalo)、唐奇鐸(Don Cheadle)現身賀錦麗在費城的造勢活動。賀錦麗提醒參加造勢大會的支持者，賓州提早投票(early voting)截止期限是10月29日。她說：「如果可以的話，最好明天(10月28日)就完成提早投票。」

距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關...
距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關鍵州賓州費城拉票。(美聯社)

美聯社分析，費城長期以來都是民主黨票倉，在費城催票成功對賀錦麗能否在賓州打敗共和黨對手川普具有關係影響。如果賀錦麗在費城沒能贏過川普，在賓州偏鄉地區想要勝過川普將較困難。

賀錦麗對媒體說：「費城是我們通往勝利之路非常重要的一環。這是為什麼我一直花時間在這裡的原因。不過，選民的熱情讓我對選情感到相當樂觀。」

62歲選民潘尼(Kenny Payne)在休閒活動中心外受訪時說，看好賀錦麗能夠脫穎而出，而且「不會只是險勝」。潘尼表示，跟共和黨員一起打高爾夫球的一名民主黨選民透露，共和黨球友都說不會再投票給川普。潘尼說，選舉日晚間開票應該很快就有結果，「我覺得午夜前大家就能入寢了」。

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費城 賀錦麗 投票

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