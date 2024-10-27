我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

馬斯克紐約站台川普 喊要大砍2兆元聯邦預算

編譯葉亭均／即時報導
億萬富豪馬斯克27日在川普競選總統造勢大會上發言。(美聯社)
億萬富豪馬斯克27日在川普競選總統造勢大會上發言。(美聯社)

億萬富豪馬斯克表示，他能為聯邦預算精簡至少2兆元，闡述了他對大舉削減政府支出的願景。此前川普曾說，若他贏得總統大選，將任命馬斯克主導政府支出的審計，並執行猛烈改革。

馬斯克今天在川普於紐約麥迪遜廣場花園舉行的造勢大會上表示：「你們的錢被浪費掉了。我們將讓政府不要再煩你們、不要再從你們的口袋裡掏錢出來。」

川普先前已表示，他會邀請馬斯克這位全球最富豪來主導削減政府支出事宜，成立暱稱為「政府效率部」（簡稱DOGE，雙關語同馬斯克青睞的加密貨幣狗狗幣）的組織。

批評人士說，這一職位將讓馬斯克身處利益衝突。他所經營的特斯拉、SpaceX等公司取得了價值數十億美元計的聯邦合約，而且也受惠於聯邦政府支出，包括電動車租稅優惠與基礎建設投資。

馬斯克所說的要大砍2兆元預算支出，占了政府當前支出的近三分之一。根據美國財政部，聯邦政府在2024會計年度支出6.75兆元。

金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克在台上問馬斯克能「撕掉」現任總統拜登政府的多少預算，馬斯克回應說，「嗯，我認為至少2兆元，是的」。

川普的政見曾談過要減少聯邦債務，但沒有具體細節計畫。相對地，川普還承諾要針對多個關鍵選民族群進行減稅，經濟學家則警告此舉將導致赤字膨脹。

根據聯邦文件，馬斯克迄今已砸下至少1.32億元押注川普勝選，成為整個2024競選周期中，貢獻政治獻金出手最闊綽者之一。這也凸顯出馬斯克正在擴大他的政治影響力，包括影響未來可能成為總統與議員的人。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國總統大選熱門話題

馬斯克 川普 預算

上一則

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」

下一則

華郵：川普1名顧問通話 遭中國駭客攔劫

延伸閱讀

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」
「2人皆可能勝過民調」538民調創辦人直覺川普當選：但所有預測都可能出錯

「2人皆可能勝過民調」538民調創辦人直覺川普當選：但所有預測都可能出錯
川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃

川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃
密州衝刺 川普許諾和平拉攏穆斯林 米雪兒成賀錦麗強力吸票機

密州衝刺 川普許諾和平拉攏穆斯林 米雪兒成賀錦麗強力吸票機

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40

超人氣

更多 >
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
Visa警告 「數位扒竊」新作案手法猖獗 建議在帳戶內設置購物警報

Visa警告 「數位扒竊」新作案手法猖獗 建議在帳戶內設置購物警報