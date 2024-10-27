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提早投票盛況空前 已超過3700萬人 4搖擺州共和黨投票率領先

編譯潘勛／綜合報導
全美46州和一個特區都已開始提前投票，圖為馬里蘭州蒙郡波多馬克區社區中心的投票所，26日有不少選民到此，提前投票。(記者張宗智／攝影)
全美46州和一個特區都已開始提前投票，圖為馬里蘭州蒙郡波多馬克區社區中心的投票所，26日有不少選民到此，提前投票。(記者張宗智／攝影)

今年總統選舉選民提早投票盛況空前，據統計，在46州一特區已提前投票或通訊投票者，已超過3700萬人；至少在四個搖擺州，共和黨提前投票人數增加；這些搖擺州提早投票的總人數也遠超2020年。兩黨在提早投票、郵寄選票方面誰領先，各家說法不一。

國家廣播公司新聞網(NBC News)26日報導，依佛羅里達大學(University of Florida)「美國選舉實驗室」(U.S. Election Lab)統計，截至25日全國近3300萬選民已經投票；36個辦提早投票州裡，至少1500萬選民已親自投票，而1789萬選民郵寄選票。

國會山莊報(The Hill)報導，重大搖擺州的提早投票方面，喬治亞州創紀錄，自上周開始以來，收到的選票已超過2020年總投票數的一半，截至26日早晨，喬州260萬以上選民已經投票。

北卡羅來納州提早投票一周以來，超過四分之一的註冊選民已投下選票，達201萬5754票，也創紀錄。

威斯康辛州選務官員指出，今年親自來提前投下缺席投票的選民增加近40%；截至25日早晨親自前往提早投票者為29萬2702人；相形2020年10月23日早晨則為20萬9665人。而要求投缺席票的選民數為92萬1832，郵寄或親自送回者達71萬5395票。

七個戰場州裡，至少四個州的共和黨選民出席率顯然大幅領先，有些案例裡不僅削弱民主黨向來擁有的郵寄選票優勢，甚至還超越。美國選舉實驗室指出，截至25日上午10時，共和黨選民以196萬3000票領先民主黨的154萬5000票。

但MSN指出，依數據統計機構TargetSmart，截至18日，逾840萬選民已經提早投票，其中450多萬民主黨人，超過310萬共和黨人，但這樣早的優勢不必然保證民主黨總統候選人賀錦麗領先。

但新民調指出，共和黨總統候選人川普在戰場州的提早投票，要略微領先賀錦麗，對他在這次選情緊繃的選戰是好兆頭。

按Harvard CAPS/Harris民調指出，48%的關鍵搖擺州提早投票選民說自己投給川普，47%投給賀錦麗。另有5%受訪者表示他們投給別人，或者尚未投票。民調共同主持人馬克‧潘(Mark Penn)表示，川普在搖擺州的策略收到效果。

民調指出，關鍵搖擺州的選民裡，川普以48%支持度領先賀錦麗的46%。

話雖如此，在全國提早投票選民中，賀錦麗以51%對川普的43%，大幅領先川普達8個百分點。縱觀全國，45%表示他們想提早投票，50%表示想在選舉日才投。

合格的選民可選擇提早親自到場投票；或選擇通訊投票，提前用郵寄或者將票投入特別設置...
合格的選民可選擇提早親自到場投票；或選擇通訊投票，提前用郵寄或者將票投入特別設置的投票箱中。(記者張宗智／攝影)

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