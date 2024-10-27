我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

2大報不挺賀…洛時老闆女兒曝因加薩戰爭 華郵駁貝佐斯干涉

編譯廖振堯／綜合報導
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

洛杉磯時報(Los Angeles Times)日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章、華盛頓郵報(Washington Post)則宣布不會背書今年總統大選的任何候選人。洛時老闆黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)之女兒妮卡(Nika Soon-Shiong)表示此舉是出於賀錦麗挺以色列；華郵發行人路易斯(William Lewis)則說不挺賀與老闆貝佐斯(Jeff Bezos)無關。

紐約時報報導，洛時的大多數南加州自由派讀者憤怒地猜測該決定是背棄賀錦麗、支持川普的表現。妮卡26日聲明表示，這項決定的原因是賀錦麗繼續支持以色列在加薩的戰爭，她的家人共同決定不支持任一位總統候選人，這是她第一次也是唯一一次參與這個過程，並提到她家庭曾經歷過南非種族隔離，現在美國又公開資助種族滅絕。

妮卡是位進步派政治活動者，經常被指控試圖干涉洛時新聞報導。黃馨祥接著在另一份聲明稱女兒並未代表該報發言。一位發言人稱，「妮卡以個人身分發表自己的意見，每個社區成員都有權這樣做…但她在本報沒有任何職位，也沒有參與編委會決定或討論，這一點已經多次明確表示。」妮卡過去一直批評洛時關於犯罪、治安與加薩戰爭等方面的報導。一位前編輯回憶說，記者們擔心她的評論，搞不清楚這些批評是她的個人意見或是出自黃馨祥之口。

在華郵方面，路易斯26日向有線電視新聞網(CNN)發表聲明，反駁有關貝佐斯決定該報不再背書的決定。「有關本報老闆的角色以及不發表總統背書決定之報導都是不準確的。貝佐斯沒有提供、沒有讀過任何草案，也未發表意見。身為發行人，我不相信背書總統之舉。我們是獨立的報紙，應該支持讀者做出自己的決定。」

其他華郵工作人員表示不背書的決定最終將損害美國民主，而路易斯在給讀者的說明中聲稱此舉不應被視為「默認支持某位候選人，或譴責另一位候選人」。

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 華郵 貝佐斯

上一則

新聞評論／拜登選前10天打抗中牌 拉抬民主黨選情

下一則

華裔前國安副部長田凱：川普想當獨裁者 不適任總統

延伸閱讀

民主黨票倉底特律分裂 非裔、穆斯林寧投第3勢力

民主黨票倉底特律分裂 非裔、穆斯林寧投第3勢力
民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡
碧昂絲「以母親身分」德州站台挺賀錦麗：國家瀕臨「歷史邊緣」

碧昂絲「以母親身分」德州站台挺賀錦麗：國家瀕臨「歷史邊緣」
本周民調整理包／封關民調打平 賀錦麗、川普搶未定選民

本周民調整理包／封關民調打平 賀錦麗、川普搶未定選民

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
貝佐斯。(歐新社)

華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了

2024-10-25 18:36
在川普的賓州造勢集會上，馬斯克為支持者在帽子上簽名。(美聯社)

被司法部警告違法後 馬斯克百萬重賞沒再宣布得主了

2024-10-24 10:46

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗