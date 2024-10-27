2大報不挺賀…洛時老闆女兒曝因加薩戰爭 華郵駁貝佐斯干涉

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

洛杉磯時報(Los Angeles Times)日前擋下社論版要為賀錦麗 背書的文章、華盛頓郵報(Washington Post)則宣布不會背書今年總統大選的任何候選人。洛時老闆黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)之女兒妮卡(Nika Soon-Shiong)表示此舉是出於賀錦麗挺以色列；華郵 發行人路易斯(William Lewis)則說不挺賀與老闆貝佐斯 (Jeff Bezos)無關。

紐約時報報導，洛時的大多數南加州自由派讀者憤怒地猜測該決定是背棄賀錦麗、支持川普的表現。妮卡26日聲明表示，這項決定的原因是賀錦麗繼續支持以色列在加薩的戰爭，她的家人共同決定不支持任一位總統候選人，這是她第一次也是唯一一次參與這個過程，並提到她家庭曾經歷過南非種族隔離，現在美國又公開資助種族滅絕。

妮卡是位進步派政治活動者，經常被指控試圖干涉洛時新聞報導。黃馨祥接著在另一份聲明稱女兒並未代表該報發言。一位發言人稱，「妮卡以個人身分發表自己的意見，每個社區成員都有權這樣做…但她在本報沒有任何職位，也沒有參與編委會決定或討論，這一點已經多次明確表示。」妮卡過去一直批評洛時關於犯罪、治安與加薩戰爭等方面的報導。一位前編輯回憶說，記者們擔心她的評論，搞不清楚這些批評是她的個人意見或是出自黃馨祥之口。

在華郵方面，路易斯26日向有線電視新聞網(CNN)發表聲明，反駁有關貝佐斯決定該報不再背書的決定。「有關本報老闆的角色以及不發表總統背書決定之報導都是不準確的。貝佐斯沒有提供、沒有讀過任何草案，也未發表意見。身為發行人，我不相信背書總統之舉。我們是獨立的報紙，應該支持讀者做出自己的決定。」

其他華郵工作人員表示不背書的決定最終將損害美國民主，而路易斯在給讀者的說明中聲稱此舉不應被視為「默認支持某位候選人，或譴責另一位候選人」。