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川賀德州比拚各找名人助陣 碧昂絲「以母親身分」站台挺賀

編譯俞仲慈／綜合報導
流行天后碧昂絲(右)25日在德州休士頓以一名母親的身分，為民主黨總統候選人站台助陣。當賀錦麗走上舞台和碧昂絲相互擁抱時，全場觀眾振奮不已。(美聯社)
流行天后碧昂絲(右)25日在德州休士頓以一名母親的身分，為民主黨總統候選人站台助陣。當賀錦麗走上舞台和碧昂絲相互擁抱時，全場觀眾振奮不已。(美聯社)

副總統賀錦麗與前總統川普25日不約而同到德州造勢，賀錦麗團隊請來流行天后碧昂絲(Beyoncé)等名人加持，川普也不遑多讓，接受知名播客專訪，各自找名人為大選做最後衝刺。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，賀錦麗競選團隊25日在德州休士頓舉辦一場大型造勢活動，身為休士頓人的流行天后碧昂絲應邀站台助陣，向觀眾介紹賀錦麗：「請大家歡迎美國下一任總統賀錦麗。」當賀錦麗走上舞台和碧昂絲相互擁抱，讓全場觀眾振奮不已。

賀錦麗演說主題，主打捍衛墮胎權益並警告選民，如果川普勝選，德州嚴厲的墮胎禁令未來也將在全國各州推行：「如果你們以為自己定居密西根、賓州、內華達、紐約、加州等其他任何州議會有保障墮胎權益的立法，不會受到川普墮胎禁令影響，但請大家深思，如果川普當選，沒有人會受到保護」。

賀錦麗參選以來，即獲得授權使用碧昂絲暢銷歌曲「自由」(Freedom)作為活動結束主題曲，就連碧昂絲母親蒂娜·諾爾斯(Tina Knowles)也曾為賀錦麗助選。

因此碧昂絲力挺賀錦麗不遺餘力，還與女子天團「天命真女」(Destiny's Child)前成員凱莉羅蘭(Kelly Rowland)一起上台為賀錦麗助選，強調國家目前處境瀕臨「歷史邊緣」；她說：「我不是以名人身分來此、我不是以政客身分來此、我是以母親身分來此。」

此外，造勢現場還邀請著名民謠歌手威利納爾遜(Willie Nelson)上台演唱兩首歌曲，這位德州人最後還刻意提醒全場支持者：「我們準備好迎接總統女士(Madam President)了嗎？」

賀錦麗廣邀名人站台助陣，讓川普頗不是滋味，在德州首府奧斯汀(Austin)造勢時，嘲諷賀錦麗來到德州只不過「是為了與名人擦肩而過」，雖然話說得酸溜溜，但川普還是趁機接受全美收聽率最高的播客主持人羅根(Joe Rogan)專訪，擺明要和賀錦麗一較高下。

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賀錦麗 川普 碧昂絲

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