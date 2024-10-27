密州衝刺 川普許諾和平拉攏穆斯林 米雪兒成賀錦麗強力吸票機

前第一夫人米雪兒．歐巴馬(右)26日在密西根州熱情洋溢地為民主黨總統候選人賀錦麗(左)拉票，並稱賀錦麗不公平地受到雙重標準對待。(美聯社)

總統大選倒數時日，賀錦麗 和川普 兩位總統候選人26日均集中火力在密西根州 拉票。川普在底特律郊區爭取穆斯林選民支持，聲稱他將結束衝突並為中東帶來和平。前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)則扮演強力吸票機，熱情洋溢地為賀錦麗拉票。

密西根州有約840萬登記選民和獲勝所需270張選舉人團選票的其中15張，是全美七個足以決定選舉結果的戰場州之一。密州選民包括擔心以色列轟炸加薩的阿拉伯裔和穆斯林人口，以及擔心電動車將如何重塑「汽車之城」底特律的美國汽車工業工會工人。密州被認為是「藍牆」的一部分，與賓州、威斯康辛州同被認為是民主黨總統候選人賀錦麗勝選最佳機會。

川普在底特律郊區諾維(Novi)集會表示，他會見了當地阿拉伯裔領袖，他可以帶來中東和平，理當得到穆斯林選民支持；他還向汽車工人承諾，他將扭轉底特律經濟和阻止全國經濟衰退。

賀錦麗則在密州南部城市卡拉馬祖(Kalamazoo)強調她在墮胎權、稅收和醫療保健等議題的主張，與川普形成強烈對比。

米雪兒．歐巴馬首先上場演講，她凸顯川普和賀錦麗個人性格和資歷差距極大，卻明顯面臨雙重標準對待。她說：「我希望大家原諒我的沮喪，因為我們當中有些人選擇忽視川普的嚴重無能，卻要求賀錦麗每個環節都傑出不已。」她敦促任何猶豫不決的選民，走出身處的「任何迷霧」，「趕緊行動」。

她並談到女性健康議題，指她看不出川普對這個議題複雜性有所理解；川普要廢除她丈夫歐巴馬當總統時通過的「平價醫療法案」(歐記健保)，此舉勢將影響全體女性健康。