密州衝刺 川普許諾和平拉攏穆斯林 米雪兒成賀錦麗強力吸票機
總統大選倒數時日，賀錦麗和川普兩位總統候選人26日均集中火力在密西根州拉票。川普在底特律郊區爭取穆斯林選民支持，聲稱他將結束衝突並為中東帶來和平。前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)則扮演強力吸票機，熱情洋溢地為賀錦麗拉票。
密西根州有約840萬登記選民和獲勝所需270張選舉人團選票的其中15張，是全美七個足以決定選舉結果的戰場州之一。密州選民包括擔心以色列轟炸加薩的阿拉伯裔和穆斯林人口，以及擔心電動車將如何重塑「汽車之城」底特律的美國汽車工業工會工人。密州被認為是「藍牆」的一部分，與賓州、威斯康辛州同被認為是民主黨總統候選人賀錦麗勝選最佳機會。
川普在底特律郊區諾維(Novi)集會表示，他會見了當地阿拉伯裔領袖，他可以帶來中東和平，理當得到穆斯林選民支持；他還向汽車工人承諾，他將扭轉底特律經濟和阻止全國經濟衰退。
賀錦麗則在密州南部城市卡拉馬祖(Kalamazoo)強調她在墮胎權、稅收和醫療保健等議題的主張，與川普形成強烈對比。
米雪兒．歐巴馬首先上場演講，她凸顯川普和賀錦麗個人性格和資歷差距極大，卻明顯面臨雙重標準對待。她說：「我希望大家原諒我的沮喪，因為我們當中有些人選擇忽視川普的嚴重無能，卻要求賀錦麗每個環節都傑出不已。」她敦促任何猶豫不決的選民，走出身處的「任何迷霧」，「趕緊行動」。
她並談到女性健康議題，指她看不出川普對這個議題複雜性有所理解；川普要廢除她丈夫歐巴馬當總統時通過的「平價醫療法案」(歐記健保)，此舉勢將影響全體女性健康。
賀錦麗在集會前於密西根州波蒂奇(Portage)會見女性醫療服務提供者。她表示，在最高法院2022年裁決終止全國婦女墮胎權後，美國已陷入醫療危機。賀錦麗在集會中強調，「我們必須了解擺在我們面前的機會，這個機會可以翻轉這十年來因為川普而造成的恐懼和分裂」。
上一則
華裔前國安副部長田凱：川普想當獨裁者 不適任總統
下一則
FB留言