我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

密州衝刺 川普許諾和平拉攏穆斯林 米雪兒成賀錦麗強力吸票機

記者胡玉立／綜合報導
前第一夫人米雪兒．歐巴馬(右)26日在密西根州熱情洋溢地為民主黨總統候選人賀錦麗(左)拉票，並稱賀錦麗不公平地受到雙重標準對待。(美聯社)
前第一夫人米雪兒．歐巴馬(右)26日在密西根州熱情洋溢地為民主黨總統候選人賀錦麗(左)拉票，並稱賀錦麗不公平地受到雙重標準對待。(美聯社)

總統大選倒數時日，賀錦麗川普兩位總統候選人26日均集中火力在密西根州拉票。川普在底特律郊區爭取穆斯林選民支持，聲稱他將結束衝突並為中東帶來和平。前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)則扮演強力吸票機，熱情洋溢地為賀錦麗拉票。

密西根州有約840萬登記選民和獲勝所需270張選舉人團選票的其中15張，是全美七個足以決定選舉結果的戰場州之一。密州選民包括擔心以色列轟炸加薩的阿拉伯裔和穆斯林人口，以及擔心電動車將如何重塑「汽車之城」底特律的美國汽車工業工會工人。密州被認為是「藍牆」的一部分，與賓州、威斯康辛州同被認為是民主黨總統候選人賀錦麗勝選最佳機會。

川普在底特律郊區諾維(Novi)集會表示，他會見了當地阿拉伯裔領袖，他可以帶來中東和平，理當得到穆斯林選民支持；他還向汽車工人承諾，他將扭轉底特律經濟和阻止全國經濟衰退。

賀錦麗則在密州南部城市卡拉馬祖(Kalamazoo)強調她在墮胎權、稅收和醫療保健等議題的主張，與川普形成強烈對比。

米雪兒．歐巴馬首先上場演講，她凸顯川普和賀錦麗個人性格和資歷差距極大，卻明顯面臨雙重標準對待。她說：「我希望大家原諒我的沮喪，因為我們當中有些人選擇忽視川普的嚴重無能，卻要求賀錦麗每個環節都傑出不已。」她敦促任何猶豫不決的選民，走出身處的「任何迷霧」，「趕緊行動」。

她並談到女性健康議題，指她看不出川普對這個議題複雜性有所理解；川普要廢除她丈夫歐巴馬當總統時通過的「平價醫療法案」(歐記健保)，此舉勢將影響全體女性健康。

賀錦麗在集會前於密西根州波蒂奇(Portage)會見女性醫療服務提供者。她表示，在最高法院2022年裁決終止全國婦女墮胎權後，美國已陷入醫療危機。賀錦麗在集會中強調，「我們必須了解擺在我們面前的機會，這個機會可以翻轉這十年來因為川普而造成的恐懼和分裂」。

前第一夫人米雪兒．歐巴馬(左)26日在密西根州為民主黨總統候選人賀錦麗(右)拉票...
前第一夫人米雪兒．歐巴馬(左)26日在密西根州為民主黨總統候選人賀錦麗(右)拉票。(路透)

美國總統大選熱門話題

川普 賀錦麗 密西根州

上一則

華裔前國安副部長田凱：川普想當獨裁者 不適任總統

下一則

川賀選情膠著 7成選民喊「壓力大」

延伸閱讀

民主黨票倉底特律分裂 非裔、穆斯林寧投第3勢力

民主黨票倉底特律分裂 非裔、穆斯林寧投第3勢力
民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡
碧昂絲「以母親身分」德州站台挺賀錦麗：國家瀕臨「歷史邊緣」

碧昂絲「以母親身分」德州站台挺賀錦麗：國家瀕臨「歷史邊緣」
本周民調整理包／封關民調打平 賀錦麗、川普搶未定選民

本周民調整理包／封關民調打平 賀錦麗、川普搶未定選民

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
貝佐斯。(歐新社)

華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了

2024-10-25 18:36
在川普的賓州造勢集會上，馬斯克為支持者在帽子上簽名。(美聯社)

被司法部警告違法後 馬斯克百萬重賞沒再宣布得主了

2024-10-24 10:46

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗