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民主黨票倉底特律分裂 非裔、穆斯林寧投第3勢力

中央社／底特律市26日專電
底特律郊區迪爾伯恩有龐大穆斯林社群，當中許多人不滿拜登政府處理加薩戰爭的立場。圖為迪爾伯恩街頭的挺巴勒斯坦遊行海報。(中央社)
底特律郊區迪爾伯恩有龐大穆斯林社群，當中許多人不滿拜登政府處理加薩戰爭的立場。圖為迪爾伯恩街頭的挺巴勒斯坦遊行海報。(中央社)

美國總統大選，密西根第一大城底特律向來是民主黨鐵票區，4年前有95%選民挺拜登。如今萬物齊漲，拜登政府對以色列「不斷挪移」的紅線讓非裔、穆斯林選民不滿，有人乾脆打算投賭爛票給毫無勝算的第三勢力。

搭上底特律免費電車Q線（QLINE），可見三三兩兩裹著大衣、手戴磨損毛手套的非裔乘客，也有人把家當都帶在身上。其中50歲的退伍軍人羅伯（Robert）手拎鮮黃塑膠袋，內裝超市特價品及含糖量高的能量飲料。

「大家都在受苦，說好的要照顧退伍軍人呢」，他對中央社說。羅伯拿出剛剛購物的長條收據，買了17樣柴米油鹽醬醋茶，疫情前價格約140美元，現在要付220多美元。

讓羅伯高度不滿的不只物價，還有賀錦麗（Kamala Harris）及川普（Donald Trump）這兩位總統候選人，一位不知民間疾苦，一位種族歧視是日常。

「我不介意有女總統。事實上，我很想要有女總統。但重點是，她必須是合適的人選。我認為賀錦麗不適合我們。賀錦麗多次對我們使用操弄性語言」。

羅伯表示，對他來說，賀錦麗與川普沒有差別，這兩組候選人未對人民付出足夠的關心；川普「一日是種族主義者，終身是種族主義者」，在任四年也沒成就多少事。

底特律50歲的退伍軍人羅伯為高物價所苦，也不滿民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統...
底特律50歲的退伍軍人羅伯為高物價所苦，也不滿民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人川普，稱前者不知民間疾苦，後者「種族歧視是日常」。(中央社)

因此，即使綠黨極左總統候選人史坦（Jill Stein）毫無贏面，羅伯也要在11月5日當天投票支持她。

同樣無法支持賀錦麗或川普的還有底特律郊區迪爾伯恩（Dearborn）的黎巴嫩裔H。

迪爾伯恩是全美阿拉伯裔美國人最集中的地區之一，與記者對話的當天，以色列凌晨空襲黎巴嫩南部小鎮哈士巴雅（Hasbaya），造成至少三名記者喪命、數人受傷，事發當時他們正在供媒體下榻的青年旅館裡睡覺。

仍是大學生的H也有家人在黎巴嫩南部，他不願露臉，不願提供全名，比起其他迪爾伯恩街頭的穆斯林民眾，他是唯一願意受訪的一位。H說，談中東戰火太敏感，畢竟在美國的穆斯林於911事件後，就是「動輒得咎的一群」。

H誰也不投，稱自己不是唯一這麼做的黎巴嫩裔選民，也聽說有人要投給史坦。「川普親以色列到不行，拜登-賀錦麗政府對以色列的紅線不斷往後移，投票就是幫他們的中東政策背書，我不願意」。

底特律非裔及穆斯林社群人數不少，密西根州整體的關鍵選民則是藍領白人，當地是通用汽車公司（General Motors）、福特汽車公司（Ford）的所在地，也是斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）北美總部的地點，汽車製造業是密西根州重要經濟支柱，工會更是各方人馬加碼爭取支持的對象。

賀錦麗獲得聯合汽車工會（United Auto Workers）支持，此前工會曾挺拜登，而拜登去年也成為首位參與工會罷工的現任總統。當時他戴聯合汽車工會的鴨舌帽，拿著大聲公對現場紅衣罷工人員說，他們收入「理應比現在多更多」。

川普則鎖定擁有130萬會員的國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters），工會主席歐布萊恩（Sean O'Brien）曾於7月的共和黨全國代表大會上「歷史性」現身。

賀錦麗9月與國際卡車司機工會代表會面，但工會兩天後宣布，這次誰都不支持，這是1996年以來工會首次不挺任何一位總統候選人。

最新選情方面，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）23日公布最新民調顯示，川普支持率47%，微幅領先賀錦麗的45%。誤差範圍內的選情，讓底特律東市場（Eastern Market）小販琳達（Linda）相當焦慮，「今年每個人都必須出來投票」。

挺賀錦麗的她，無法想像川普「再以仇恨治國四年」。她說，11月5日投票日那天她將緊盯電視，因為2016年開票時她抵不住睡意，「結果他（川普）贏了，這次我會保持清醒」。

老底特律人丹恩（Dan）是鐵桿民主黨支持者，相信賀錦麗必勝，卻又擔心川普的激進支持者不認選舉結果，重現2021年國會遇襲事件。

才剛從亞洲出差回國的他，最近又開始逛機票網站。丹恩這次打算飛華府一趟，不為工作，而是「想在國會山莊被摧毀以前，看它一眼」。

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