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今年選舉「史上最貴」競選支出飆159億元

編譯徐薏茹／綜合報導
據無黨派組織Open Secrets數據，本次大選可能是史上最貴的選舉。圖為24日內華達州的民 主黨賀錦麗支持者造勢。(路透)
據無黨派組織Open Secrets數據，本次大選可能是史上最貴的選舉。圖為24日內華達州的民 主黨賀錦麗支持者造勢。(路透)

美國人已經習慣持續近兩年的總統競選相關活動、多達數十億元的花費，以及電視、廣播、大型廣告牌、智慧型手機上接連不斷的廣告，根據無黨派組織Open Secrets的數據，本次全國各級選舉可能是史上最貴的選舉，所有聯邦競選的支出估計達159億元，遠超過2020年的151億元。

如果依照通膨調整，本次選舉實際上比2020年稍微便宜，但兩場競選的開銷幾乎是2016年的兩倍，甚至是2000年代初期的三倍。

多數美國人可能沒有意識到，與其他工業化民主國家相比，美國選舉顯得非常不同；加拿大的競選通常持續36至50天，其2021年選舉的總支出約為現在的6900萬元，約為美國每一選民的1/27；美國選舉的每人花費大約是英國或德國的40倍。

柯林頓總統的前演講稿撰寫人沃德曼(Michael Waldman)過去30年致力於改變競選資金籌措的方式，他說：「這是其中一種美國例外論的形式，並沒有反映出美國好的一面。」

在今年為期六周的英國競選中，新任首相施凱爾(Keir Starme)和他所屬的工黨籌得1230萬元，前首相蘇納克(Rishi Sunak)所屬的保守黨僅籌募250萬元。

相較之下，賀錦麗取代拜登參選的頭兩周就籌集約3億元，至今總共籌得10億元，川普則籌得8億元。

即使是級別較低的個別競選也比其他國家的整個競選花費還要貴，喬治亞州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock) 2020年競選花費為1億8066萬元。

鮮少人對這樣的競選過程感到滿意，選民厭倦了長期以來被政治和不間段的選舉廣告轟炸，在當前的美國社會，人民幾乎沒有達成一致的意見，但根據丕優研究中心(Pew Research)近期的一項調查，超過八成的美國人認為捐助者對於兩黨的政治人物擁有過大的影響力。

愈來愈多的競選活動受到少數超級富豪的資助，如馬斯克(Elon Musk)。

根據Open Secrets的數據，2004年選舉有23名美國人捐款超過100萬元，總金額達5890萬元；今年選舉已經有408人打破百萬捐款門檻，總額達23億元，捐款最多的是銀行家麥隆(Timothy Mellon)，他已經提供1億6500萬元給共和黨。

丕優研究中心的數據顯示，約72%的美國人民希望限制競選支出，只有11%不這麼認為。

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