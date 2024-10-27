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川賀選情膠著 7成選民喊「壓力大」

編譯潘勛／綜合報導
全美各州提早投票人數大增，顯示選民迫不急待表態，減輕壓力，靜觀後果。(美聯社)
全美各州提早投票人數大增，顯示選民迫不急待表態，減輕壓力，靜觀後果。(美聯社)

2024總統選舉誰將勝出？美國心理學會(APA)報告指出，全國成年人當中十有七人表示選舉結果將決定國家未來、經濟、政治，為此感到壓力很大；旅遊網站「度假者」(Vacationer)指出，選舉焦慮更影響到假期季度假計畫，64%民眾擔心爆發騷動不安，避免在國內旅遊。

今日美國報(USA Today)26日報導，數千萬選民已在提早投票投下其選票，還有其他幾千萬人沒投，沒人曉得11月5日會發生什麼事，也不知未來四年將由誰帶領國家。

喬治華盛頓大學教授雪利(Imani Cherry)表示，總統選舉本就是大事，這次選舉更是關鍵，好多極其重要的課題橫亙在千百萬選民之前。

專家表示，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普空前激烈的選戰即將告終，任何政治觀察家預言誰勝出都是不負責任之舉。

共和黨民調分析師布利澤德(Robert Blizzard)表示，民調只是瞬間的快照，沒預測到什麼，他的工作不在試著預測結果，只是用民調來幫助候選人的大道理、議題能夠成功。

今年大選還剩10天不到就要投票，一決勝負。民主共和兩黨撕殺，讓所有選民都感疲倦，...
今年大選還剩10天不到就要投票，一決勝負。民主共和兩黨撕殺，讓所有選民都感疲倦，壓大倍增。圖為8月，共和黨總統候選人川普在佛州初選時提早投票。(路透)

其他專家指出，目前對搖擺州所做的民調，品質之差十分明顯；另些專家指出，各新聞機構現在應該重新考慮要不要再依靠民調來預測。民主黨民調分析師貝爾徹(Cornell Belcher)指出，民眾有必要擺脫這些「民調雲霄飛車」，原因是有人在耍民調，而且當著大家面前玩弄民調。

旅遊業專家及旅行社指出，因2024年選舉而生的焦慮導致旅遊消費者重新思索自己何時才出門、去哪裡、跟誰去。

「度假人」網站最新民調指出，出於擔心爆發騷動，64%成年人表示避免國內旅遊。約四分之一受訪者表示，只有賀錦麗當選，不然寧可待在家；而若是川普當選會待在家的有16%；24%表示，無論是誰當選都不打算出門；近36%表示，選舉結果不影響他們的出遊計畫。

商務旅客也提高警覺。線上商務旅遊管理公司Navan的發言人索德蘭(Kelly Soderlund)表示，選舉那一周國內班機訂票數，相形去年同期下降19%。但選後一周訂票數比選舉周高出42%，也比去年同期高出82%。

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