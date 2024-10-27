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川普：關稅運用得當 美國能致富 重申台灣應繳保護費

編譯湯淑君／綜合26日電
川普(左)在接受網紅podcast主持人羅根(右)訪問時，再度批評長期與美國結盟的台灣偷了美國的晶片生意，須交保護費。(美聯社)
川普(左)在接受網紅podcast主持人羅根(右)訪問時，再度批評長期與美國結盟的台灣偷了美國的晶片生意，須交保護費。(美聯社)

總統選戰進入倒數時刻，至今兩黨總統候選人民調支持率不相上下，共和黨候選人川普為開拓票源上網紅podcast節目接受訪問，為提高關稅的經濟政見辯護，他說關稅是字典裡「最美好的詞」，若運用得當就能讓美國「致富」。他還稱讚中國領導人習近平聰明，而美國國內的敵人比北韓領導人金正恩的威脅還嚴重，他第一任期最大的失誤，則是任用了不忠之臣。

川普25日接受公認是全球最紅的podcast主持人羅根(Joe Rogan)訪問，以拓廣票源，特別是吸引年輕男性和游離選民，設法在11月5日投票日前衝高支持度。該podcast號稱在YouTube上有1750萬人訂閱，在Spotify另有1,570萬名粉絲。

川普在德州奧斯丁受訪時批評長期與美國結盟的台灣。他表示：「你知道，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費，對吧？」

川普podcast訪談重點 資料來源／彭博資訊 編譯湯淑君／整理
川普podcast訪談重點 資料來源／彭博資訊 編譯湯淑君／整理

批拜登扶植美國半導體業

他還批評以聯邦補貼大力扶植美國半導體製造業的作法，此一作為是拜登總統的標誌性成就。晶片製造商認為，這項立法讓價值數十億元的新工廠得以興建，包括在選舉戰場州亞利桑納州。

在這場25日錄製的三小時的「喬羅根體驗」專訪中，川普天南地北漫談各式各樣的話題，以下是重點摘要：

考慮以關稅取代所得稅

川普為自己的經濟政見辯護。他重申，關稅是字典裡「最美好的詞」，「比愛情還要美好，比一切都美好」，如果運用得當就能讓美國「致富」。

主持人問他是否考慮以關稅取代目前徵收的所得稅，川普回答：「是的，當然，為何不呢？」他接著聲稱，美國最富強的時代，就是19世紀末實施高關稅之時。

經濟學家大多批評關稅不但會助長通膨，也無法帶進川普預期的收入。川普則駁斥那種看法。

讚習近平聰明 能掌控14億人

川普並稱讚中國國家主席習近平是「聰明的傢伙，不管你喜歡與否」，「以鐵腕掌控14億人民」。不過，在競選期間，川普頻頻拋出與北京重啟以牙還牙貿易戰的想法。

曾勸金正恩停止發展核武

川普經常誇稱自己贏得外國領導人的敬重，並堅稱與俄羅斯總統普亭等國家領袖交情好，有助維繫世界和平。

在訪談中，川普說他曾敦促北韓最高領導人金正恩停止發展核武，當時這麼勸說：「你一直在打造核武，放輕鬆嘛，不必這麼做的。何不在海岸沿線蓋一些房子。」川普表示，金正恩當時回應說，北韓需要核武維護國家安全。川普話鋒一轉說，美國國內的敵人對美國的威脅，比金正恩還嚴重。川普常提到的敵人包括，前國會院議長裴洛西、國會眾議員謝安達等。

上一任最大失誤是用了不忠之臣

另外，川普也盛讚這次慷慨捐款助選的特斯拉執行長馬斯克，說他「超凡絕世」。而被問到他第一任期最大的失誤時，他回答說就是任用了一些不忠之臣，他稱這些人為「新保守派」(neocons)、「壞人」，被他點名者包括前白宮幕僚長凱利和前白宮總統國安顧問波頓等。

川普過去也曾發表過針對台灣的類似言論，他先前接受「彭博商業周刊」專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說：「他們確實搶走了我們大概百分之百的晶片生意，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」

川普在訪問中還說，他「從不相信」外星生物造訪地球的說法，但不斷有人問他美國政府對於「來自太空的人」知道些什麼。他說在擔任總統時被告知「很多事」，但迴避了喬羅根詳細討論外星生物的請求。

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