2021年要川普承認敗選 紐約郵報今年選戰卻挺川

紐約郵報昔日要川普認輸，但這次選戰又替川普背書。（取自紐約郵報）

紐約郵報(NY Post)編輯委員會(Editorial Board)曾經撰文批評川普 政府對新冠疫情的因應，2021年1月6日國會暴亂事件後也曾在社論批評前總統川普。不過，距離2024年選舉日不到兩周，紐約郵報25日為共和黨 候選人川普背書，並說川普白宮任內的政績，遠比川普容易出現「荒謬的誇張」(ridiculously hyperbolic)更為重要。

川普25日發文寫道：「我愛紐約郵報。」

紐約郵報編輯委員會25日在社論裡形容川普是「更好未來的明確選擇」，筆調與國會暴亂事件後直指川普拒絕阻止暴力、已不再適合擔任國家領導人的批評截然不同。

紐約郵報編輯委員會指出，川普遣詞用字有時雖然尖銳，但施政表現卻證明川普是領導國家繼續往前走的正確人選。文中寫道：「沒錯，許多人覺得他冒犯意味十足，我們持平而論，他有時候確實有荒謬的誇張。不過，新冠病毒對全球造成衝擊之前，川普第一任期間讓薪資成長超過通膨，失業率創下50年最低，邊境鞏固，海外和平。」

文中表示：「世界瀕臨大規模戰爭的邊緣，今天川普展現與2016年時相同實力與活力，僅管司法系統遭到前所未見、可恥的手段武器化用來對付他，兩次企圖暗殺，還有太過熟悉的媒體不斷攻擊。」

文中指出，川普與民主黨候選人賀錦麗想要帶領走向未來的道路是非常不同的，在兩者之間反差明顯，「容易做出選擇，卻是非常重要的選擇」。

有線電視新聞網(CNN)媒體評論員史特勒(Brian Stelter)25日表示，紐約郵報2022年時曾說，川普「已經證明自己不再適合擔任國家元首」。

紐約郵報是媒體富豪梅鐸 (Rupert Murdoch)旗下報紙。過去幾個月來，川普與梅鐸及梅鐸手下多家保守派媒體意見不合。共和黨總統初選期間，川普曾批評紐約郵報報導偏袒佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。