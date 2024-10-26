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挺賀稿子都寫好了 華郵36年來首次不背書總統候選人

記者胡玉立／綜合報導
華郵老闆貝佐斯。（美聯社）
華郵老闆貝佐斯。（美聯社）

華盛頓郵報（Washington Post）編輯委員會25日宣布，該報不會為今年總統大選的任何候選人背書，同時也決定不會在未來的總統大選中背書。華郵自1976年開始每逢總統大選都會宣布支持特定候選人，只有1988年除外。

華郵報導，兩名了解事件經過的消息人士透露，華郵編輯部人員已起草文章準備支持民主黨總統候選人賀錦麗，但華郵老闆、亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）最後決定該報「不表態」。

距離大選只剩10天，賀錦麗和共和黨總統候選人川普勢均力敵。24日才傳出消息指「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）華裔東家黃馨祥 (Patrick Soon-Shiong) 阻止該報公開支持賀錦麗，導致該報社論編輯和兩名編輯委員會成員辭職。華郵是本周第二家因老闆拍板決定「不表態」的大報，也是該報36年來首見。

在川普擔任總統期間領導華郵的前總編輯馬丁·巴倫（Martin Baron）向華郵發送簡訊表示，「這是怯懦行徑，是民主將成為犧牲品的黑暗時刻。川普將為此事歡慶，還將視此為進一步恐嚇華郵老闆貝佐斯（和其他媒體東主）的邀請函。一個以勇氣聞名的機構，將在歷史上留下令人不安的無骨氣篇章。」

不過，華郵發行人路易斯(William Lewis)25日在華郵官網專欄中，形容這項「不背書」決定是回歸該報原始作法，還指這麼做是「支持讀者有能力做出自己的決定」。

這項作法顯然激怒許多華郵社論人員，他們的工作獨立於華郵新聞人員；美國新聞業傳統是將觀點寫作與日常新聞報導區隔開來。

華郵自1976年開始固定支持特定總統候選人，該報以「當時可以理解的原因」支持總統吉米卡特；之後每回大選，華郵都選擇為民主黨總統候選人背書。只有1988年大選，華郵沒有推薦任何候選人；那年參選人是共和黨時任總統老布希（George H.W. Bush) 和民主黨挑戰者杜凱吉斯(Michael Dukakis)。

今年8月，明尼蘇達明星論壇報（Minnesota Star Tribune）也宣布 ，不會再表態支持候選人。很多美國報紙近年都放棄發表社論支持特定候選人，主因是在讀者不斷減少的環境中，報紙不願激怒剩下的訂戶和新聞讀者，導致他們取消訂閱。

華盛頓郵報今年一改過去36年態度不對總統候選人背書，顯示老闆貝佐斯的性格，也凸顯...
華盛頓郵報今年一改過去36年態度不對總統候選人背書，顯示老闆貝佐斯的性格，也凸顯今年選戰的激烈。（路透）

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