中國駭客鎖定川普、范斯手機 賀錦麗團隊也是目標

傳中國駭客鎖定川普（左）和范斯（右）的手機，如果成功侵入，可能如獲至寶。（美聯社）

多家美國媒體25日報導，中國駭客 正鎖定駭入共和黨正副總統候選人川普 與范斯（JD Vance）的手機，聯邦調查局（FBI）等部門調查中，嘗試釐清受害範圍與外流資訊。

紐約時報率先引述知情人士說法報導，駭客鎖定範圍也包含民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）競選團隊，以及國會要角等多人，目標群超過2024年大選範疇，這可能對美國國家安全構成深遠影響。

FBI和美國國土安全部網路安全與設施安全局（CISA）25日聯合聲明稱，美國政府正在調查與中華人民共和國有關的人士未經授權進入民用通訊基礎設施，調查正在進行中；聲明未提及受害者。

紐時報導，中國駭客鎖定川普競選團隊使用的通訊商Verizon系統，駭客可能還潛藏在系統中，尚無法確認駭客破解的範圍，以及是否將所得資訊轉移出去。

川普在競選期間面臨來自駭客與外國的網路與人身安全威脅，繼遭伊朗駭客鎖定後，大選前爆出遭中國駭客下手的訊息。

紐時報導，對如中國這樣的對手而言，川普手機裡的資訊簡直是金礦，包含了解川普和他的核心決策圈有誰，川普跟誰講電話或傳簡訊，從溝通頻率到開會時間都能掌握。

紐時報導，川普選團隊本周獲知川普本人及競選團隊成員成為駭客鎖定目標，此外，這波駭客鎖定目標，包含國會要角和賀錦麗競選團隊。

川普競選團隊將該事件歸咎于賀錦麗和拜登政府，稱他們助長中國和伊朗攻擊美國關鍵基礎設施，目的在阻止川普重返白宮。

紐時引述資安專家說法指向發動攻勢的是駭客「鹽颱」（Salt Typhoon）。

華爾街日報9月25日報導，「鹽颱」已滲透到多家電信及寬頻服務供應商的網路，該報5日再指出，它可能已進入聯邦政府獲法院批准的網路竊聽系統內，構成嚴重的國安風險。

紐時引述官員說法報導，調查人員最近才確定，駭客針對的是特定電話號碼。