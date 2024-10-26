我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

中國駭客鎖定川普、范斯手機 賀錦麗團隊也是目標

記者張文馨／華盛頓報導
傳中國駭客鎖定川普（左）和范斯（右）的手機，如果成功侵入，可能如獲至寶。（美聯社）
傳中國駭客鎖定川普（左）和范斯（右）的手機，如果成功侵入，可能如獲至寶。（美聯社）

多家美國媒體25日報導，中國駭客正鎖定駭入共和黨正副總統候選人川普與范斯（JD Vance）的手機，聯邦調查局（FBI）等部門調查中，嘗試釐清受害範圍與外流資訊。

紐約時報率先引述知情人士說法報導，駭客鎖定範圍也包含民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊，以及國會要角等多人，目標群超過2024年大選範疇，這可能對美國國家安全構成深遠影響。

FBI和美國國土安全部網路安全與設施安全局（CISA）25日聯合聲明稱，美國政府正在調查與中華人民共和國有關的人士未經授權進入民用通訊基礎設施，調查正在進行中；聲明未提及受害者。

紐時報導，中國駭客鎖定川普競選團隊使用的通訊商Verizon系統，駭客可能還潛藏在系統中，尚無法確認駭客破解的範圍，以及是否將所得資訊轉移出去。

川普在競選期間面臨來自駭客與外國的網路與人身安全威脅，繼遭伊朗駭客鎖定後，大選前爆出遭中國駭客下手的訊息。

紐時報導，對如中國這樣的對手而言，川普手機裡的資訊簡直是金礦，包含了解川普和他的核心決策圈有誰，川普跟誰講電話或傳簡訊，從溝通頻率到開會時間都能掌握。

紐時報導，川普選團隊本周獲知川普本人及競選團隊成員成為駭客鎖定目標，此外，這波駭客鎖定目標，包含國會要角和賀錦麗競選團隊。

川普競選團隊將該事件歸咎于賀錦麗和拜登政府，稱他們助長中國和伊朗攻擊美國關鍵基礎設施，目的在阻止川普重返白宮。

紐時引述資安專家說法指向發動攻勢的是駭客「鹽颱」（Salt Typhoon）。

華爾街日報9月25日報導，「鹽颱」已滲透到多家電信及寬頻服務供應商的網路，該報5日再指出，它可能已進入聯邦政府獲法院批准的網路竊聽系統內，構成嚴重的國安風險。

紐時引述官員說法報導，調查人員最近才確定，駭客針對的是特定電話號碼。

美國總統大選熱門話題

駭客 川普 賀錦麗

上一則

同天赴德州造勢 賀錦麗反墮胎 川普喊驅逐無證客

下一則

2021年要川普承認敗選 紐約郵報今年選戰卻挺川

延伸閱讀

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」
WSJ：賀錦麗若當選 將延續拜登不受歡迎政策

WSJ：賀錦麗若當選 將延續拜登不受歡迎政策
銀彈對決 賀錦麗、川普陣營16天燒了5億元

銀彈對決 賀錦麗、川普陣營16天燒了5億元
大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐