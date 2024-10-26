前國安顧問波頓：川普若重返白宮 台灣恐遭殃

川普擔任總統時期的國安顧問波頓接受BBC專訪時表示，如果川普當選總統，台灣恐怕會遭殃。(取自BBC官網)

前總統川普 （Donald Trump）執政時期國安顧問波頓 （John Bolton）接受英國廣播公司（BBC）節目HARDtalk訪問時表示，若川普重返白宮 ，「台灣可能會遭殃」。

香港南華早報報導，波頓在23日的HARDtalk節目中告訴主持人薩克（Stephen Sackur），如果川普贏得第二個總統任期，他會為台灣感到「非常擔心」。

波頓表示：「在橢圓形辦公室（Oval Office）的許多場合中…他（川普）會拿出一支麥克筆，指著筆尖說，『看到了嗎？那就是台灣』，然後再指向桌子說，『而這是中國』。」

當主持人問及從中得到什麼結論時，波頓回答：「台灣可能會遭殃。」

中央社報導，波頓發表對台灣的最新評論之際，距離總統大選僅剩不到兩周，民調顯示，川普和副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）間的選情十分膠著。

波頓曾於2018年4月至2019年9月擔任川普的國安顧問，他曾說川普「不適合」擔任總統，但也稱他不會投給川普或賀錦麗。

川普先前接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說：「他們確實奪取了我們約百分之百的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」

波頓被視為「鷹派」，在對中國、北韓、俄羅斯的立場上，比川普更為強硬。2019年川普將他解職，波頓在離開白宮後，撰寫「事發之室-白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White House Memoir），揭發許多川普執政時許多內幕，但被川普反駁。

波頓在書中敘述，川普勉強同意售台F-16戰機後，指示波頓「悄悄」執行。波頓還說，川普背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。

波頓書中大爆川普醜聞，批他輕易受到中國和俄羅斯等領導人操控，甚至可能拋棄台灣。（相關新聞見A2、A3）