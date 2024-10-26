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男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

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同天赴德州造勢 賀錦麗反墮胎 川普喊驅逐無證客

編譯盧炯燊／綜合報導
民主黨總統候選人賀錦麗獲樂壇天后碧昂絲站台，25日前往深紅的德州造勢，主打「相信婦女」的口號，希望吸引支持墮胎權的共和黨籍婦女的支持。(美聯社)
民主黨總統候選人賀錦麗獲樂壇天后碧昂絲站台，25日前往深紅的德州造勢，主打「相信婦女」的口號，希望吸引支持墮胎權的共和黨籍婦女的支持。(美聯社)

民主黨總統候選人賀錦麗在樂壇天后碧昂絲(Beyonce)站台下，25日直闖深紅的德州造勢，與該州禁止墮胎大唱反調，直指若共和黨對手川普再次上台，將在全國範圍內禁止墮胎。

賀錦麗深入對手地盤兼高舉反墮胎旗幟，明顯是「項莊舞劍」，目的是要向德州以外的搖擺州戰場選民發出信息。隨著總統選舉的白熱化，賀錦麗力推墮胎權作為主要動力，目標還包括共和黨女性。

她在休士頓的集會上聲稱，「若妳認為自己因為居住在密州、賓州、內華達州、紐約州、加州，又或任何保護生殖自由州，而可免受川普墮胎禁令影響的話，請知道：根本沒有人會受到保護，因為川普會在全國每個州禁止墮胎」。

參加這次集會者包括一些因妊娠併發症的婦女，也有從未打算終止懷孕的女性。她們有部分已為賀錦麗助選，有些更在競選廣告中講述因不能墮胎而造成的悲慘故事。

自從德州限制墮胎以來，該州嬰兒死亡率有所上升，更多的是死於出生時有缺陷，孕婦及產婦死亡率也同樣增加。德州的墮胎禁令非常嚴厲，若檢測到胎兒有心跳後即禁止墮胎。一般而言，胎兒最早在六個星期就會心跳。

賀錦麗的造勢集會以碧昂絲2016年的歌曲「Freedom」為主題，這與生育自由相吻合。而碧昂絲的站台 ，也為賀錦麗的德州之行增添了明星效應。

美聯社-NORC 公共事務研究中心今年7月的民調顯示，約60%美國人認為，若有人因任何種種原因而不想懷孕的話，她們所居的州應該允許合法墮胎。

賀錦麗這次到德州除為自己拉票外，民主黨人也希望藉她今次到訪，能夠提振該州聯邦眾議員歐瑞德(Colin Allred)的選情，他正在挑戰角逐連任的共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。

歐瑞德也出席了集會，他表示若當選聯邦參議員，將會協助將墮胎權立法。

與此同時，川普同於25日到德州，聲稱若贏得選舉將會大規模驅逐無證移民。

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墮胎 德州 賀錦麗

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