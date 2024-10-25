搖擺州內華達選情激烈 選民著重經濟議題

在內華達州亨德森市，選民在提前投票的第一天，在亨德森日落購物中心排隊等待投票。美聯社

賭城拉斯維加斯或許是美國民眾的遊樂場，但對於在當地生活和工作的民眾來說，高昂開銷使生活變得艱難，這項議題在11月5日總統大選中會是決定性關鍵。

法新社採訪的內華達州 選民中，許多人認為經濟是最迫切的議題，但誰能改善拉斯維加斯（Las Vegas）服務生及荷官的生活？

在內華達這個競爭激烈的關鍵搖擺州，共和黨總統候選人、前總統川普 （Donald Trump）與民主黨對手、現任副總統賀錦麗 （Kamala Harris）的勝選機率不相上下。

對於在賭場工作的單親媽媽烏力貝（Sally Uribe）而言，現在必須做3份工作才能勉強維持生計。她指責民主黨，同時對川普允諾壓低物價和提高薪資寄予厚望。

支持賀錦麗的飯店工作人員林賽（Spencer Lindsay）則說，選民們表達相同的擔憂。他指出，一位可能支持川普的年輕人直接抱怨生活成本，這是很常聽到的話題，許多選民會關切「藥品、食物及燃料」價格。

內華達州有6張選舉人團票，川普與賀錦麗都期望能拿下。

根據民調統整網站Fivethirtyeight.com，川普與賀錦麗在內華達州的最近幾份民調平均數據顯示，兩人勝選機率旗鼓相當；內華達州於2020年大選由民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）拿下。

愛默生學院（Emerson College）進行的民調顯示，內華達州每10位受訪者中，有4人認為經濟是最迫切的議題。

內華達州約有310萬人口，其中2/3都住在克拉克郡（Clark County），包括拉斯維加斯，當地休閒和旅宿業占所有就業的比重高達25%。

所以川普今年6月造訪拉斯維加斯時，提議小費免課稅，賀錦麗也很快提出類似政策，引起民眾極高的興趣。

烏力貝指出，這是她最滿意的共和黨政策；林賽也說，「我們確實靠小費過日子」。

當地就業市場依然不穩定，內華達州的失業率達5.6%、高居全國之冠，也高於全美平均值4.1%。

對於販售選舉T恤的加爾齊歐拉（Bianca Garziola）來說，她能賺到的「選舉財」比選舉結果更重要。

加爾齊歐拉強調，「不論如何，所有事物都會是一樣的。但在服飾生意方面，川普正贏得選舉，所有跟川普有關的衣物都大賣」。