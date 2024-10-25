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不顧司法部觸法警告 馬斯克繼續送百萬獎賞

記者顏伶如／即時報導
「美國政治行動委員會」在X宣布，24日的100萬元獎勵得主是來自密西根州賀蘭德(Holland)的選民柯克朗(Jason Cochran)。(截取自X@america)
「美國政治行動委員會」在X宣布，24日的100萬元獎勵得主是來自密西根州賀蘭德(Holland)的選民柯克朗(Jason Cochran)。(截取自X@america)

新聞周刊(Newsweek)25日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)不顧司法部觸法警告，持續贈送100萬元獎賞給參加「美國政治行動委員會」(America PAC)連署活動的搖擺州選民。

馬斯克周末期間宣布，直到選舉日之前每天將提供100萬元獎賞給隨機選中參加「美國政治行動委員會」支持言論自由與攜槍權利連署的決戰州選民。從19日開始，「美國政治行動委員會」每天公布百萬獎賞得主，但23日司法部致函「美國政治行動委員會」指出，抽獎活動可能觸犯禁止以現金、獎品等手段誘導他人辦理選民登記的聯邦法律。

雖然遭到司法部警告，「美國政治行動委員會」24日稍晚仍然宣布，當天的百萬獎賞得主是來自密西根州賀蘭德(Holland)的選民柯克朗(Jason Cochran)，並在社群媒體發表柯克朗拿著超大型支票的照片。

過去一周裡，獲得百萬獎賞的民眾包括威斯康辛州尤克萊(Eau Claire)居民鮑爾(Brian Bauer)、北卡羅來納州霍利斯普林斯(Holly Springs)居民史坦爾(Andy Steinle)、賓州麥克基斯石(McKees Rocks)居民托米(Shannon Tomei)、賓州居民瑞賀爾(John Dreher)與費希爾(Kristine Fishell)。

西北大學(Northwestern University)普利茲克法學院(Pritzker School of Law)選舉法教授麥可康(Michael S. Kang，音譯)受訪時指出，馬斯克可能有違法嫌疑，但從實際角度來看，因為抽獎活動而遭起訴的機率相當渺小。

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