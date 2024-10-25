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賓州天主教堂被控參與選舉舞弊 修女駁斥

記者顏伶如／即時報導
修女院院長史蒂芬妮‧施密特(Stephanie Schmidt)駁斥選舉舞弊指控。(截取自JET24 FOX66 YouTube頻道)
修女院院長史蒂芬妮‧施密特(Stephanie Schmidt)駁斥選舉舞弊指控。(截取自JET24 FOX66 YouTube頻道)

一名共和黨助選員日前在社群媒體發文指稱，以一座天主教堂做對登記住址的53名選民根本不存在，貼文引起網路瘋傳。位於賓州伊利市(Erie)的「伊利聖本篤修會修女」(Benedictine Sisters of Erie)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，絕大多數修女住在現址數十年，積極參與社區活動，從來不曾遭到選舉舞弊指控，「也沒人說我們不存在」。

在賓州挨家挨戶幫共和黨助選的保守派倡議人士馬隆尼(Cliff Maloney)日前在社群網站X平台發文指稱，伊利市東湖路(East Lake Road)的天主教堂有53名選民登記為住址，其實根本沒有人住在教堂裡。

位於賓州伊利市(Erie)的「伊利聖本篤修會修女」。(截取自JET24 FOX6...
位於賓州伊利市(Erie)的「伊利聖本篤修會修女」。(截取自JET24 FOX66 YouTube頻道)

修女安妮特‧馬歇爾(Annette Marshall)24日接受CNN專訪時說：「我們曾被批評很多事情，例如過於積極。我們對於和平與正義向來勇於發聲。但我從沒聽過有人指控我們選舉舞弊，也沒人說我們不存在。」

報導指出，「伊利聖本篤修會修女」1850年代在伊利市成立，1969年搬到目前地址。絕大多數修女在教堂住了數十年，積極參與社區活動。

修女院院長史蒂芬妮‧施密特(Stephanie Schmidt)表示：「我們從1856年以來，就在伊利市從事慈善工作，修女們不應該遭到不實訊息打壓，抹黑我們舞弊，說我們騙人。」

共和黨籍賓州州務卿施密特(Al Schmidt)24日晚間在社群媒體發表聲明表示，已經與史蒂芬妮‧施密特修女聯繫，為她挺身而出對抗不實訊息表達感謝。

馬隆尼並未回覆CNN採訪要求。

賓州是今年大選的關鍵決戰州，伊利郡(Erie County)又是全州僅剩兩個選情不分上下的決戰郡縣(swing counties)之一。前總統歐巴馬2008年、2012年大選都在伊利郡獲勝，前總統川普2016年大選時則拿下伊利郡，2020年大選時伊利郡由拜登總統勝出。

今年選舉期間，兩黨都在伊利不斷舉行造勢活動。72歲的史蒂芬妮‧施密特說，當地選情非常緊張，但「聖本篤修會修女」是非黨派組織，不幫任何政黨或候選人背書，「每個修女都憑著良心投票」。

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