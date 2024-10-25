一張圖看各州提早投票開始日 已逾3000萬人投票

印第安納州提前投票，卡梅爾市（Carmel）選民正排隊準備進入投票所。（美聯社）

總統大選將於11月5日舉行，截至10月24日為止，全美已有超過3079萬人完成提前投票，包括北卡羅來納州與喬治亞州等多個地方提前投票人數創下新高，顯示今年選情激烈更勝以往。

提前投票的開放時間，依各州規定而有所不同，明尼蘇達、南達科他已於9月20日開始進行現場的提前投票，紐約州提前投票將於10月26日開始，奧克拉荷馬州則要等到29日才開始提前投票。

根據佛羅里達大學(University of Florida)選舉實驗室(Election Lab)統計，今年已有超過3079萬人完成提前投票，其中又以通訊投票 占最多，從25個州統計數據也發現，民主黨 人在提前投票超過了共和黨 人。

美國提前投票制度，不論是親自投票或是通訊投票，在選民中愈來愈受到歡迎。根據「選舉創新暨研究中心」分析，2000年大選時有24個州開放提前投票，2008年選舉時增加到28個州，2016年則增至31個州及哥倫比亞特區，2024年則有47個州已開放提前投票。

另一項佛羅里達大學選舉實驗室數據顯示，2020大選年有將近七分之一的選民在選舉日前完成投票。但當年許多共和黨人聲稱「通訊投票比親自投票不安全」，而川普則在被民主黨拜登擊敗後，主張通訊投票出現舞弊，害他輸掉白宮寶座。

佛羅里達州提前投票，選民可在投票前檢視選票樣本。（歐新社）