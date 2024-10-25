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碧昂絲「自由」獲選競選主題曲 將為賀錦麗站台

編譯尤寶琪／綜合報導
流行天后碧昂絲(左)25日將現身家鄉休士頓，參加民主黨總統候選人、副總統賀錦麗(右)的造勢活動，為她助陣。(美聯社)
流行天后碧昂絲(左)25日將現身家鄉休士頓，參加民主黨總統候選人、副總統賀錦麗(右)的造勢活動，為她助陣。(美聯社)

根據三位知情人士透露，流行天后碧昂絲(Beyoncé)預計將於25日現身家鄉休士頓(Houston)，參加民主黨總統候選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris)的造勢活動，為她助陣。

賀錦麗的總統競選團隊選中了碧昂絲2016年歌曲「自由」(Freedom)為其競選主題曲，而這位天后歌手的亮相計畫，也為賀錦麗帶來不少明星影響力。

賀錦麗將會在選舉日10天前來到共和黨主政的德州，努力將她針對前總統川普的競選活動，重新聚焦在墮胎議題上；民主黨認為墮胎權是今年選戰成敗的主要議題。

透露此消息的三名知情人士，因為無權公開討論此事，所以要求匿名；賀錦麗競選團隊也未立即對此置評。

碧昂絲的出席預計將會為造勢活動以及賀錦麗的選戰結束信息，吸引更多關注。

賀錦麗這次的休士頓之旅，將以受到德州限制墮胎法影響的女性為主角，德州該法於2022年在最高法院推翻保護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後生效；在德州之前，賀錦麗也曾在包括喬治亞州在內等七個限制墮胎法爭議最高的州內拉票。

賀錦麗的競選核心理念是川普對美國的自由構成威脅，包括從生育權到免受槍枝暴力等自由。

碧昂絲在賀錦麗競選初期就允許賀錦麗團隊，在她的首個競選廣告中，使用她2016年專輯「Lemonade」中的歌曲「Freedom」；從那時起，賀錦麗每場造勢活動，都會利用這首震撼人心的歌曲作為退場主題曲。

碧昂絲與賀錦麗合作也並非是這位葛萊美獎得主第一次與民主黨結盟；2009年，前總統歐巴馬的就職舞會，就是在碧昂絲的現場歌聲中，與前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)共舞。

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賀錦麗 碧昂絲 墮胎

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