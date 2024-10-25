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司法部警告重賞百萬涉賄選 馬斯克沒再宣布得主了

記者顏伶如／綜合報導
億萬富豪馬斯克10月17日在賓州為共和黨總統候選人川普助選。(美聯社)
億萬富豪馬斯克10月17日在賓州為共和黨總統候選人川普助選。(美聯社)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)周末期間宣布，截至選舉日之前他每天將提供100萬元獎賞給隨機選中參加「美國政治行動委員會」(America PAC)支持言論自由與攜槍權利連署的決戰州選民。不過，司法部警告抽獎活動有觸法嫌疑之後，百萬獎賞便不再宣布幸運得主。

有線電視新聞網(CNN)24日報導，司法部23日警告獎賞活動有觸法之虞，「美國政治行動委員會」當天就不再公布百萬獎金得主。

自從19日以來，支持前總統川普的「美國政治行動委員會」每天都公布被百萬獎賞活動隨機抽中的幸運得主，在社群媒體發布得獎消息影片，搭配馬斯克的祝賀推文。連署活動只讓決戰州登記選民參加，只有參與連署的決戰州登記選民有機會中獎。

根據CNN報導，司法部23日下午致函「美國政治行動委員會」，信中警告抽獎活動可能觸犯禁止以現金、獎品等手段誘導他人辦理選民登記的聯邦法律。

過去幾天，馬斯克數度在推文裡為獎賞活動辯護。面對網友質疑這項活動是在「付錢讓民眾登記加入共和黨」，馬斯克在推文中回應表示，獎金得主可以來自任何政黨，甚至不必真的在大選投票，也有機會中獎。

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在民主黨籍的賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)稱，這項抽獎活動「令人深感擔憂」且應受法律檢視後，馬斯克在X平台貼文回應說，夏皮洛會說這種活才令人擔憂。

獎賞活動推出第二天，「美國政治行動委員會」20日社群媒體貼文便修改說詞，聲稱提供的金錢是為某項工作付費，把百萬獎金得主定位成「美國政治行動委員會」發言人。

不過，多名選舉法律專家則說，「美國政治行動委員會」網站的獎賞活動細則並沒有改變。

馬斯克為支持川普角逐2024年總統大選，已透過「美國政治行動委員會」捐款至少7500萬元。

在川普的賓州造勢集會上，馬斯克為支持者在帽子上簽名。(美聯社)
在川普的賓州造勢集會上，馬斯克為支持者在帽子上簽名。(美聯社)

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