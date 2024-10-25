背書賀錦麗被擋 洛杉磯時報社論主編怒辭

33--「洛杉磯時報」社論主編加爾薩(圖)因老闆黃馨祥阻止該報編輯委員會為民主黨副總統賀錦麗競選總統公開背書，憤而辭職。(取自Ｘ平台)

新聞業研究刊物「哥倫比亞新聞評論」(Columbia Journalism Review )報導，由於「洛杉磯 時報」(Los Angeles Times)老闆黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)阻止該報編輯委員會為民主黨副總統賀錦麗 競選總統公開背書，該報社論主編加爾薩(Mariel Garza)已為此辭職。

哥倫比亞新聞評論23日報導，加爾薩(Mariel Garza)受訪表示，洛時在大選危險時期保持沉默，「我辭職是要明確表達我不同意我們保持沉默。在危險時刻，誠實的人需要挺身而出；這就是我的挺身之道」。

與此同時，洛時華裔老闆黃馨祥在社群媒體X平台發出一篇未直接提及辭職事件的貼文表示，「編輯委員會被要求對賀錦麗和共和黨前總統川普 在白宮任職期間的政策進行事實分析，並提供其對候選人競選時闡述的政策計畫及未來四年對國家潛在影響的理解。透過並陳述這些不分黨派的清晰訊息，讀者可以決定誰有資格擔任未來四年的總統」。

黃馨祥是在2018年買下洛杉磯時報；他表示，編輯委員會「選擇保持沉默，我接受了他們的決定」。

加爾薩向哥倫比亞新聞評論表示，委員會本來打算支持賀錦麗，她也已起草社論大綱。

洛時工會理事會暨談判委員會(L.A. Times Guild Unit Council & Bargaining Committee)對此聲明表示，「老闆決定阻止擬為總統競選背書的決定」，他們「深感擔憂」；「我們更擔心的是，他不公地將他不支持的決定推到編輯委員身上。我們代表工會成員，敦促新聞編輯室管理層做出交代」。

川普競選團隊在加爾薩離職後迅速指出，加州最大報紙曾支持賀錦麗競選聯邦參議員和州檢察長，如今卻拒絕為她競選總統背書。

洛時前執行編輯梅瑞達(Kevin Merida)1月上旬甫與多位資深編輯一起辭職。梅瑞達曾表示，她與黃馨祥之間存在分歧。當時，該報管理層宣布大規模裁員四分之一，以填補巨大財務缺口；洛時記者曾為此集體罷工，乃創報142年來首見。

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