我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

背書賀錦麗被擋 洛杉磯時報社論主編怒辭

記者胡玉立／綜合報導
33--「洛杉磯時報」社論主編加爾薩(圖)因老闆黃馨祥阻止該報編輯委員會為民主黨副總統賀錦麗競選總統公開背書，憤而辭職。(取自Ｘ平台)
33--「洛杉磯時報」社論主編加爾薩(圖)因老闆黃馨祥阻止該報編輯委員會為民主黨副總統賀錦麗競選總統公開背書，憤而辭職。(取自Ｘ平台)

新聞業研究刊物「哥倫比亞新聞評論」(Columbia Journalism Review )報導，由於「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)老闆黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)阻止該報編輯委員會為民主黨副總統賀錦麗競選總統公開背書，該報社論主編加爾薩(Mariel Garza)已為此辭職。

哥倫比亞新聞評論23日報導，加爾薩(Mariel Garza)受訪表示，洛時在大選危險時期保持沉默，「我辭職是要明確表達我不同意我們保持沉默。在危險時刻，誠實的人需要挺身而出；這就是我的挺身之道」。

與此同時，洛時華裔老闆黃馨祥在社群媒體X平台發出一篇未直接提及辭職事件的貼文表示，「編輯委員會被要求對賀錦麗和共和黨前總統川普在白宮任職期間的政策進行事實分析，並提供其對候選人競選時闡述的政策計畫及未來四年對國家潛在影響的理解。透過並陳述這些不分黨派的清晰訊息，讀者可以決定誰有資格擔任未來四年的總統」。

黃馨祥是在2018年買下洛杉磯時報；他表示，編輯委員會「選擇保持沉默，我接受了他們的決定」。

加爾薩向哥倫比亞新聞評論表示，委員會本來打算支持賀錦麗，她也已起草社論大綱。

洛時工會理事會暨談判委員會(L.A. Times Guild Unit Council & Bargaining Committee)對此聲明表示，「老闆決定阻止擬為總統競選背書的決定」，他們「深感擔憂」；「我們更擔心的是，他不公地將他不支持的決定推到編輯委員身上。我們代表工會成員，敦促新聞編輯室管理層做出交代」。

川普競選團隊在加爾薩離職後迅速指出，加州最大報紙曾支持賀錦麗競選聯邦參議員和州檢察長，如今卻拒絕為她競選總統背書。

洛時前執行編輯梅瑞達(Kevin Merida)1月上旬甫與多位資深編輯一起辭職。梅瑞達曾表示，她與黃馨祥之間存在分歧。當時，該報管理層宣布大規模裁員四分之一，以填補巨大財務缺口；洛時記者曾為此集體罷工，乃創報142年來首見。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 洛杉磯 川普

上一則

碧昂絲「自由」獲選競選主題曲 將為賀錦麗站台

下一則

數十州3079萬人已提前投票 目前民主黨選民較多

延伸閱讀

新招？川普屢稱賀錦麗「小孩」：她若當選將被習近平欺負

新招？川普屢稱賀錦麗「小孩」：她若當選將被習近平欺負
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集

川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集
賀錦麗川普搖擺州造勢 近2500萬選民已提早投票

賀錦麗川普搖擺州造勢 近2500萬選民已提早投票

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值