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共和黨有望同掌白宮、國會 研擬川普「上台百日」議程

記者顏伶如／綜合報導
賀川兩人纏鬥激烈，目前比較看好川普有機會再入主白宮。圖為工作人員在白宮外搭建看台，準備明年1月的總統就職大典。（歐新社）
賀川兩人纏鬥激烈，目前比較看好川普有機會再入主白宮。圖為工作人員在白宮外搭建看台，準備明年1月的總統就職大典。（歐新社）

「國會山莊報」(The Hill)24日報導，共和黨籍參、眾議員評估，同時拿下白宮與國會多數席次的願望，在這次選舉實現的機會愈來愈高，國會共和黨團高層已經開始研擬川普「上台百日」的施政大綱，屆時將加快腳步通過大規模預算包裹法案，讓川普喊出要減稅數兆的競選承諾得以兌現。

消息人士說，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)、眾院議長強生(Mike Johnson)、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)等國會高層的幕僚最近曾經開會討論2025年施政大綱，為共和黨可能在選舉日取得大勝預做準備。

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強生先前已經表示，如果共和黨保住眾院多數席次，將爭取連任議長。報導指出，強生在大選之前與前總統川普保持密切聯絡，同樣身為川普盟友的史卡利斯則說，已經與川普討論2025年的施政要項。

報導指出，共和黨高層希望有足夠預算推出鞏固邊境安全的重大新法案，內容包括完成川普的美墨邊境築牆計畫。拜登總統執政期間某些政府部門被川普盟友批評淪為「政治武器」，共和黨人士目前也討論對這些部門大砍預算的可行性。

不過，共和黨參眾兩院黨團高層的第一要務，就是讓2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)效期延長。這項法案是川普任內重要政績，效期將於2025年底截止。至於法案效期要延長多久，如果共和黨同時掌理白宮並擁有參眾兩院多數席次，未來幾個月共和黨籍國會議員將有熱烈討論。

一名共和黨參院黨團助理表示，過去幾個月共和黨國會議員一直在為共和黨再次執政預做準備、草擬策略及規畫預算，「8月休會期間以及10月間休會都有擴大準備」。助理表示，討論工作是由麥康諾幕僚與熊恩幕僚主導，許多眾議院委員會已紛紛開始動起來，其中幾個委員會進展特別多。

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