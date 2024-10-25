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WSJ：「2025計畫」成標靶 川普執政團隊排除相關人士

記者顏伶如／綜合報導
保守派智庫傳統基金會提出的「2025計畫」成為民主黨人攻擊的標靶，川普陣營已將所有參與該計畫的人士排除進入交接委員會。圖為民主黨參院多數黨領袖舒默批判「2025計畫」。（美聯社）
保守派智庫傳統基金會提出的「2025計畫」成為民主黨人攻擊的標靶，川普陣營已將所有參與該計畫的人士排除進入交接委員會。圖為民主黨參院多數黨領袖舒默批判「2025計畫」。（美聯社）

華爾街日報24日報導，川普團隊正為再度執政預做準備，任何與保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)「2025計畫」(Project 2025)有關的人士，一律排除於政權交接小組名單之外。

報導指出，傳統基金會的政府改革計畫「2025計畫」淪為民主黨政治攻擊目標之後，前總統川普與川普顧問均對計畫提出批評，川普團隊如今畫下紅線，任何與「2025計畫」有關的人士，都被排除在執政團隊之外。

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對於長達900多頁的「2025計畫」政策報告，政權交接工作小組成員使用「Control+F」快速鍵功能搜尋相關人士的名單。即使姓名只在章節最後附註欄裡出現，在川普第二任期入閣的機會便因此泡湯。

消息人士說，最近幾周，川普團隊草擬政權交接小組名單時，內部討論突然中斷，因為被列為考慮人選的一個名字，出現在「2025計畫」報告搜尋結果裡。

「2025計畫」內容曝光後引起輿論強烈反彈，使得原本參與計畫的數百名保守派政策專家，在大選來臨前夕頓時遭到冷凍，本來是「2025計畫」最大競爭對手、由前任川普政府官員組成的非營利組織「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute，AFPI)，如今則在川普政權交接小組扮演主導角色。

雖然川普團隊已經建立政權交接小組，為川普上台後政策計畫、人事布局預做準備，但其他外部團體及川普友人卻仍企圖發揮影響力，某些川普盟友因此感到困惑與挫折。

報導指出，某些友人經常跳過政權交接小組而直接向川普獻策，點名應該延攬哪些人擔任內閣首長。消息人士說，幾位川普經濟顧問則自行草擬財政部長等部會首長的人選名單。

相較於2016年大選，這回川普團隊政權交接小組開始工作的時間點，比2016年遲了好幾個月，某些川普盟友及政府監督組織紛紛擔心，如果川普勝選可能對於上台就任準備不足。然而，川普的2016年政權交接小組架構複雜，人員遭開除、相互扯後腿等狀況不斷。

目前任職川普政權交接小組的一名知情人士說：「我們不禁想，2016年的狀況是否再次上演。」

「美國第一政策研究中心」董事會會長琳達‧麥馬洪(Linda McMahon)曾任川普任內小型企業管理署(Small Business Administration)署長。麥馬洪現在是川普政權交接小組共同主席，她將某些「美國第一政策研究中心」助理帶入政權交接小組。「美國第一政策研究中心」52歲主席布魯克‧羅林斯(Brooke Rollins)則被看好可望在川普第二任期擔任白宮幕僚長。

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