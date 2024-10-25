我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

數十州3079萬人已提前投票 目前民主黨選民較多

編譯莊瑞萌／綜合報導
十餘個州已開始提前投票，有3079萬選民已經投票。圖為威斯康辛州密爾瓦基居民在投票所排隊等候提前投票。(路透)
十餘個州已開始提前投票，有3079萬選民已經投票。圖為威斯康辛州密爾瓦基居民在投票所排隊等候提前投票。(路透)

截至目前為止，在所有七個戰場州和另外36州，已有超過3079萬人完成今年總統大選提前投票，包括北卡羅來納州與喬治亞等多個地方提前投票人數則創下新高。賓州則有120萬人已完成提前投票。

據國家廣播公司(NBC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，佛羅里達大學(University of Florida)選舉實驗室(Election Lab)統計，已有超過3079萬人完成提前投票，其中又以通訊投票占最多，從25個州統計數據也發現，民主黨人在提前投票超過了共和黨人。

數據指出，到目前為止，共和黨人採親自投票方式比民主黨人多出32萬7000人，民主黨人在通訊投票上則比共和黨選民多出130萬人。在北卡羅來納州和喬治亞州等至少兩個戰場州，提前投票人數則創下記錄。根據喬州務卿辦公室官員史特林(Gabe Sterling)指出，已有超過25%選民完成投票，當地是拜登在2020年的勝選之地。

至於在北卡羅來納州，在開始提早投票的第一天10月17日，已有超過35萬3000人完成投票，超越2020年時34萬8000人的舊紀錄。截至22日，另一個戰場州內華達州則有超過39萬7000位選民完成投票，其中登記的共和黨員占4成。

「選舉創新暨研究中心」(Center for Election Innovation & Research)代表貝克(David Becker)表示，各州報告政黨登記資料以及選民的政治支持屬性，最終可能與候選人獲得的票數不同。他說，「結果必須等到開票後才會知道。」

在2020年之前，已有愈來愈多的州開放提前投票，包括通訊或親自投票等方式。根據「選舉創新暨研究中心」分析，2000年大選時有24個州開放提前投票，2008年選舉時增加到28個州，2016年則增至31個州及哥倫比亞特區，2024年則有47個州已開放提前投票。

據PhillyBurbs.com指出，在超過900萬登記的賓州選民中，已有超過11.5%的人完成通訊投票。根據賓州政府22日最新數據顯示，在2024年總統大選申請郵寄或缺席投票的194萬名選民中，約有120萬人已將選票寄回各地方郡政府選舉委員會。截至25日為止，民主黨選民在通訊選票申請及郵寄選票上均處於領先，該黨選民提出申請的比率近58%，已寄回選票的比率則來到62%。

美國總統大選熱門話題

通訊投票 北卡羅來納州 民主黨

上一則

背書賀錦麗被擋 洛杉磯時報社論主編怒辭

下一則

賀錦麗賓州里民大會上「閃躲問題」 自家人也看不下去

延伸閱讀

低薪勞工好苦…物價15年飆漲47% 這些州最低工資還是$7.25

低薪勞工好苦…物價15年飆漲47% 這些州最低工資還是$7.25
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集

川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集
紐時：時間緊迫 賀錦麗工會盟友忙著向勞工選民催票

紐時：時間緊迫 賀錦麗工會盟友忙著向勞工選民催票

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值