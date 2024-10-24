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紐約州提前投票近 州檢察長：不要跟AI機器人聊選舉

記者和釗宇╱紐約即時報導
提前投票將於26日(周六)開始，州檢察長詹樂霞呼籲選民行使投票權的同時，免受虛假競選信息的影響。(記者和釗宇╱攝影)
提前投票將於26日(周六)開始，州檢察長詹樂霞呼籲選民行使投票權的同時，免受虛假競選信息的影響。(記者和釗宇╱攝影)

2024年大選日還有不到兩周就將到來，紐約州提前投票將於26日(周六)開始，州檢察長詹樂霞(Letitia James)24日發布投票指南，在呼籲選民行使投票權的同時，提醒選民免受虛假競選信息的影響；如果發現任何妨礙公平、安全選舉的行為，可立即向州檢察長辦公室投訴。

州檢察長辦公室表示，選民仍有機會進行選民登記，截止日期為26日(周六)，而提前投票也將於當日開始，民眾可在市選舉委員會(BOE)網站上輸入地址，查找所在社區的提前投票站和選舉日投票站。

此外，所有選民都可以無理由申請不在籍選票，申請網址為https://reurl.cc/yvVv72，線上申請截止日期同樣為26日，選民也可以在11月4日(周一)前到當地選舉委員會親自申請不在籍選票，且需在11月5日(周二)前蓋上郵戳寄出，確保選舉委員會在11月12日(周二)之前收到。

投票站將於11月5日(周二)早6時至晚9時開放，若是首次投票，選民需要帶身分證件或銀行帳單等證明住址；如果選民前來投票時，發現名字未出現在投票站的選民名單上，選民有權要求、填寫並提交宣誓選票(affidavit ballot)，雖宣誓選票在選舉日當天不會被計票，但經驗證後就會計入總票數。

同時，詹樂霞還向各地選舉委員會和執法機構發出指導意見，防止選民遭到恐嚇，保障選民的權利；若發現恐嚇選民行為的人，應立即向當地執法部門和州檢察長辦公室報告。

此外，詹樂霞還提醒選民，警惕人工智慧(AI)生成的虛假或誤導性選舉內容，這類內容可能會引起混亂，並通過社群媒體迅速廣泛傳播，對選民行為產生深遠影響；另外不要依賴聊天機器人來回答有關選舉或投票的問題，對有關選舉、候選人或其競選活動的圖片、音頻和視頻應保持懷疑態度，除非能夠驗證真實性，否則不要分享出去。

州檢察長辦公室的選舉保護熱線將於10月26日(周六)至11月6日(周三)開通，民眾可以撥打(866)390-2992或在線提交投訴，熱線也接受有關選民恐嚇或其他干擾選民投票權的報告。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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