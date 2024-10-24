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川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集

中央社喬治亞州杜魯斯24日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普昨天在關鍵搖擺州之一的喬治亞州催票，民主黨候選人賀錦麗今天也將來到這個戰場州造勢。美聯社
共和黨總統候選人川普昨天在關鍵搖擺州之一的喬治亞州催票，民主黨候選人賀錦麗今天也將來到這個戰場州造勢。美聯社

共和黨總統候選人川普昨天在關鍵搖擺州之一的喬治亞州催票，民主黨候選人賀錦麗今天也將來到這個戰場州造勢，多位巨星名人站台加持，現場眾星雲集。

美聯社報導，川普昨天在造勢大會上敦促支持者，提前投票或選舉日當天親自投給他。

川普在美國保守派煽動家柯克（Charlie Kirk）與其創立的組織主辦的造勢活動上表示：「大家要去投票，無論什麼方式都可以。」

川普在造勢演說中侮辱對手賀錦麗，柯克與其他助講員則以宗教性字眼將賀錦麗和她所屬的民主黨形容為惡魔。

柯克說，民主黨「代表上帝憎恨的一切」，並將川普對上賀錦麗的選擇稱之為 「一場屬靈的戰鬥」。

川普今年的競選策略是鼓勵支持者考慮各種投票方式，這與川普在2020年將敗選輸給拜登，歸咎於郵寄選票的做法有所改變。美國今年大選提前投票的人數激增。

根據喬治亞州務卿辦公室，目前該州已有超過190萬人提前投票。4年前，川普在喬治亞州僅輸給對手拜登1萬1779張票。

而全美已繳交2024大選提前投票選票的選民人數超過2300萬人。

美國許多州提前投票人數打破紀錄，部分是因為共和黨選民在川普的指示下響應提前投票。

繼川普昨天在喬治亞州造勢之後，賀錦麗今天也將來到這個關鍵戰場州，她的造勢大會上眾星雲集，站台嘉賓包括搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、藝人泰勒派瑞（Tyler Perry）以及前總統歐巴馬（Barack Obama）。

路透社報導，這將是賀錦麗和歐巴馬首次同場造勢。賀錦麗26日預計也將和前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）一起現身另一個關鍵搖擺州密西根州造勢拉票。

喬治亞州最新民調顯示，川普微幅領先，但賀錦麗的競選團隊表示，他們對於喬治亞州，以及隔壁的北卡羅來納州在11月大選有信心。美國總統拜登2020年在喬治亞州意外勝選。

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