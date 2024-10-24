我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

WSJ：川普團隊準備再度執政 避開「2025計畫」人士

記者顏伶如／即時報導
川普團隊正為再度執政預做準備，任何與保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)「2025計畫」(Project 2025)有關的人士，一律排除於政權交接小組名單之外。（路透）
川普團隊正為再度執政預做準備，任何與保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)「2025計畫」(Project 2025)有關的人士，一律排除於政權交接小組名單之外。（路透）

華爾街日報24日報導，川普團隊正為再度執政預做準備，任何與保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)「2025計畫」(Project 2025)有關的人士，一律排除於政權交接小組名單之外。

報導指出，傳統基金會的政府改革計畫「2025計畫」淪為民主黨政治攻擊目標之後，前總統川普與川普顧問均對計畫提出批評，川普團隊如今畫下紅線，任何與「2025計畫」有關的人士，都被排除在執政團隊之外。

對於長達900多頁的「2025計畫」政策報告，政權交接工作小組成員使用「Control+F」快速鍵功能搜尋相關人士的名單。即使姓名只在章節最後附註欄裡出現，在川普第二任期入閣的機會便因此泡湯。

消息人士說，最近幾周，川普團隊草擬政權交接小組名單時，內部討論突然中斷，因為被列為考慮人選的一個名字，出現在「2025計畫」報告搜尋結果裡。

「2025計畫」內容曝光後引起輿論強烈反彈，使得原本參與計畫的數百名保守派政策專家，在大選來臨前夕頓時遭到冷凍，本來是「2025計畫」最大競爭對手、由前任川普政府官員組成的非營利組織「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute，AFPI)，如今則在川普政權交接小組扮演主導角色。

雖然川普團隊已經建立政權交接小組，為川普上台後政策計畫、人事布局預做準備，但其他外部團體及川普友人卻仍企圖發揮影響力，某些川普盟友因此感到困惑與挫折。

報導指出，某些友人經常跳過政權交接小組而直接向川普獻策，點名應該延攬哪些人擔任內閣首長。消息人士說，幾位川普經濟顧問則自行草擬財政部長等部會首長的人選名單。

相較於2016年大選，這回川普團隊政權交接小組開始工作的時間點，比2016年遲了好幾個月，某些川普盟友及政府監督組織紛紛擔心，如果川普勝選可能對於上台就任準備不足。然而，川普的2016年政權交接小補架構雜論，人員遭開除、相互扯後腿等狀況不斷。

目前任職川普政權交接小組的一名知情人士說：「我們不禁想著，2016年的狀況是否再次上演。」

「美國第一政策研究中心」董事會會長琳達‧麥馬洪(Linda McMahon)曾任川普任內小型企業署(Small Business Administration)署長。麥馬洪現在是川普政權交接小組共同主席，她將某些「美國第一政策研究中心」助理帶入政權交接小組。「美國第一政策研究中心」52歲主席布魯克‧羅林斯(Brooke Rollins)則被看好可望在川普第二任期擔任白宮幕僚長。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國總統大選熱門話題

川普 華爾街 白宮

上一則

關鍵州選情緊繃 知名分析師席佛直覺「川普將勝選」

下一則

賀錦麗競選辦公室槍擊案 嫌犯家中搜出逾200枝槍

延伸閱讀

不相上下 美關鍵州選情緊繃 知名分析師施佛直覺「川普將勝選」

不相上下 美關鍵州選情緊繃 知名分析師施佛直覺「川普將勝選」
華爾街日報民調曝光 賀錦麗全國支持度落後 川普經濟計畫占優勢

華爾街日報民調曝光 賀錦麗全國支持度落後 川普經濟計畫占優勢
川普重演2020搶宣布當選？賀錦麗陣營備好法律行動接招

川普重演2020搶宣布當選？賀錦麗陣營備好法律行動接招
川普關鍵州造勢鎖定內華達州亞裔 搶攻該州12%選票

川普關鍵州造勢鎖定內華達州亞裔 搶攻該州12%選票

熱門新聞

「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福