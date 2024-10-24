川普爆拒付遇害女兵葬禮費 還口出惡言 家屬反幫辯護：我投給他

《大西洋月刊》(Atlantic)22日報導前總統川普 2020年拒絕為一名在德州軍事基地遭謀殺的美國女兵凡妮莎·吉蘭(Vanessa Guillén)支付葬禮費用，還對此事口出惡言。在各方為此譴責川普之際，吉蘭的妹妹梅拉·吉蘭(Mayra Guillén)挺身為川普辯護，不滿有人利用她姊姊的死，謀取政治利益。

衛報(the Guardian)報導，由《大西洋月刊》總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)撰寫的文章稱，2020年20歲女兵瓦妮莎·吉蘭告知親友她在胡德堡軍事基地受到性騷擾 後，從基地失蹤，遺體兩個月後被發現已遭肢解焚燒。檢察官指她被另一士兵羅賓遜(Aaron Robinson)殺害，羅賓遜和警方對峙時開槍自盡；他的女友阿吉拉(Cecily Aguilar)因參與謀殺吉蘭，被判處30年徒刑。

時任總統川普2020年7月在白宮 會見吉蘭家人，承諾幫助他們支付吉蘭葬禮費用。報導引述兩名知情人士的話指稱，吉蘭家人辦葬禮花了6萬元，川普看到帳單憤怒說道，「埋葬一個他X的墨西哥人根本不需要花6萬元」，要白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)別付這筆錢；吉蘭家人也沒有從川普那裡拿到任何錢。報導引述川普發言人的話指川普否認指控 ，梅杜斯也否認川普口出惡言，但是戈德堡堅持報導正確。

報導刊出後，吉蘭妹妹梅拉·吉蘭在社群媒體貼文批評道：「川普總統只有向我的家人和瓦妮莎表達尊重，沒有別的。我今天還把票投給了川普。」

梅拉·吉蘭寫道，「我不欣賞你們利用我姊姊的死來謀取政治利益，這是對她推動軍人改變的傷害和不尊重。」吉蘭遇害後，兩黨提出「我是瓦妮莎·吉蘭」(I Am Vanessa Guillen)法案，要求將涉及軍人性騷擾投訴，送交獨立調查，2021年法案由拜登政府簽署生效。

吉蘭家族律師卡瓦姆(Natalie Khawam)也指責戈德堡歪曲談話，報導公然撒謊，利用和剝削其客戶及該謀殺案以獲取廉價政治利益。卡瓦姆指出，「眾所周知，川普不僅支持軍隊，還邀請我的客戶到橢圓形辦公室，支持『我是瓦妮莎·吉蘭』法案。」梅杜斯也回應道：「任何有關川普貶低吉蘭或拒絕支付她葬禮費用的說法，都絕對錯誤。」