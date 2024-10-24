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川普當選將獨裁執政？前幕僚長凱利：他稱法西斯主義比民主管用

編譯陳韻涵／綜合報導
川普（右）在總統任內的幕僚長凱利（左）透露，川普曾私下表示希望美國有像希特勒當年手下的將軍，憂心川普有法西斯的傾向。（美聯社）
川普（右）在總統任內的幕僚長凱利（左）透露，川普曾私下表示希望美國有像希特勒當年手下的將軍，憂心川普有法西斯的傾向。（美聯社）

白宮幕僚長凱利(John Kelly)受訪表示，共和黨總統候選人、前總統川普形容法西斯主義(fascism)比民主更能有效治理國家；前國防部長艾思博(Mark Esper)則表示，川普希望隱藏美國傷兵，不讓這些負傷歸國的英雄被公眾看見。

有線電視新聞網(CNN)節目「庫柏360度」主持人庫柏(Anderson Cooper)朗誦大西洋雜誌(The Atlantic)22日一篇報導的部分內容，稱川普曾質疑為何他的將軍不像希特勒(Adolf Hitler)那樣對他效忠。

庫柏隨後播放一段錄音，凱利在音檔中，闡述他對法西斯主義的見解，以及他認為川普如何看待這種意識形態。

凱利表示，他相信若川普再次當選連任，將以極右派獨裁者的法西斯主義方式執政。

大西洋雜誌22日報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中表示，「我需要像希特勒手下那樣的將軍」。

凱利告訴大西洋月刊，川普曾說希望能有像德國的將軍，凱利當時問川普是指俾斯麥時代的將軍嗎？凱利問川普應該不是指希特勒吧？但川普答覆，「是的，是希特勒的將軍」。凱利當時還向川普解釋，希特勒的將軍隆梅爾(Rommel)曾陰謀叛變希特勒而被迫自殺，但凱利說，川普顯然不知道俾斯麥和隆美爾。 

凱利另告訴「紐約時報」(NYT)，川普曾說「希特勒也做過一些好事」。

川普痴迷希特勒的說法可在多本書中找出端倪，如CNN資深記者修托(Jim Sciutto)撰寫的書籍。

對於凱利的說法，前國防部長艾思博(Mark Esper)22日接受CNN訪問時表示，「凱利是個非常正直的人，我沒有任何理由懷疑他的誠信」。

主播桑切斯(Boris Sanchez)問艾思博，能否說明凱利對川普在白宮言行的見解，艾思博回應說，他沒聽過川普對凱利的講評，但他也曾聽過令人不安的談話內容。

艾思博說：「他(川普)對於我們讓受傷的美軍公開露面感到異常不安，他不喜歡這樣。我們必須討論，而他認為，我們應該把傷兵隱藏起來。」

艾思博不滿川普的觀點並曾多次解釋，傷兵並不丟臉，「他們是美國的英雄」。

艾斯博強調，「我必須與國民和同事說明，當我們的英雄負傷歸國，我們會照顧他們，這點很重要。」

凱利說：「法西斯主義的定義是一種極右獨裁、極端民族主義的政治意識形態和運動，其特徵是獨裁領袖、集權專制、軍國主義、強力鎮壓異己、相信自然的社會階級制度。因此，在我看來，他(川普)認為這個主義對於治理美國而言，會更有效率。」

曾擔任川普在總統任內的國防部長艾思博認為，川普具有獨裁法西斯的傾向。（路透）
曾擔任川普在總統任內的國防部長艾思博認為，川普具有獨裁法西斯的傾向。（路透）

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