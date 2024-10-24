賀錦麗罕見在官邸演說 撿到機會放大川普威脅 盼選戰突圍

在媒體爆出川普欽羨希特勒手下的將軍後，賀錦麗23日在官邸舉行臨時記者會，痛批川普是法西斯，而且精神錯亂。(歐新社)

民主黨總統候選人賀錦麗 難得在副總統官邸，發表抨擊政治對手川普 的三分鐘演說；她指控川普可能在投票當晚，在各州選舉人票誰屬仍未定前，就率先自行宣布當選。賀錦麗此舉，一方面向選民預告投票當天可能沒有結果，但川普可能使壞，另一方面用維護美國憲法，放大川普的威脅，盼在當下膠著選戰中突圍。

川普在總統任內痴迷希特勒的言論，近日透過前幕僚長凱利的訪問，快速發酵。賀錦麗及白宮 也立刻掌握機會，對川普嚴詞批判。

川普2020年競選連任時，把白宮當成共和黨全代會與個人造勢舞台，即便宣稱錢都是競選團隊支出，仍逃不了以國家公器為私人用途的批評；如今，享有執政優勢的賀錦麗自從投入競選起，很少在白宮舉辦活動，多數時間都來回穿梭搖擺州，這種以副總統官邸為背景的政治演說，極為罕見。

2020年選舉開票當晚，川普獲得的選舉人票數，確實領先拜登，當晚許多川普的支持者，甚至互傳訊息，相告「川普當選了。」但隨著尤其是幾個主要搖擺州的選票陸續開出，川普在選舉夜的優勢逐漸消蝕，到最後確定落選。這次總統選舉，投票當晚也非常可能不會有結果。

這幾個月來的多數民調，無論是川普或賀錦麗領先，均未能超出誤差範圍，顯示兩人的拉鋸相當激烈，搖擺州的民調差距更小，這場選戰被視為近年來異常激烈的選舉。

賀錦麗在競選之初，提出擘畫美國的新方向，宣稱「不走回頭路」；在川普拋出內部敵人論後，加大對川普的攻擊力度，稱川普與俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩和中國國家主席習近平交好，根本是羨慕他們；她宣稱川普執政第一天，就會成為獨裁者。

如今，川普總統任期最長的白宮幕僚長凱利，再次批評川普若再當選，可能毀憲亂政，成為獨裁者；此說讓賀錦麗長期的論述得到人證，她也把握機會，預告川普的可能作為。

賀錦麗將對川普的攻擊聚焦在對美國憲法和民主的傷害，她下周要在選情一點都不激烈的華府演說，著墨的也是這樣的國家觀點，地點正是2021年國會暴亂發生時川普演說的地點，賀錦麗的意圖很明確，準備用她曾任檢察長擅長的「結辯」（closing argument）召喚2020年那群一定要川普下台的選民，提醒民眾回憶起1月6日國會山莊暴亂事件。

問題是，對川普各種光怪陸離言論早就司空見慣甚至願意接受的川粉，賀錦麗的攻勢其實難以撼動毫分。

賀錦麗如此批評川普，著眼的是鞏固民主黨支持者，或許可以吸引還沒有決定的中間選民，若能順勢突圍，拉開與川普的差距；她寄望「討厭川普」的怨氣集結，成為她擺脫糾纏，最終可以入主白宮的關鍵力量。