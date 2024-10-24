司法部傳發函警告馬斯克：「天天抽百萬美元」恐違選舉法

馬斯克本月稍早熱情參與川普在賓州巴特勒（Butler）的競選活動。 (美聯社)

國家廣播公司（NBC）周三（23日）引述消息人士的話報導，司法部 已警告，特斯拉執行長馬斯克 出資成立的超級政治行動委員會（Super PAC）每天抽獎100萬美元的活動，可能違反聯邦選舉法律。

據了解，司法部公共誠信部門致函馬斯克為支持共和黨總統參選人川普 所成立的「美國政治行動委員會」（America PAC），信中表示一些專家對他們委員會罕見的發送獎金行為，提出質疑。

馬斯克上周六宣布，當天開始會每天抽獎，送出100萬獎金給在七個關鍵搖擺州、簽署他PAC請願書的登記選民。這七個搖擺州包括賓州、喬治亞州、內華達州、亞利桑納州，密西根州、威斯康辛州和北卡羅萊納州，是決定川普還是民主黨總統參選人賀錦麗誰會勝出、總統選戰競爭最激烈的地區。

美國聯邦法律禁止付錢請人去投票或登記為選民。請願書本身不要求簽署人需要註明其所屬的政黨，但簽署人個人資料要包括電子郵件和行動電話號碼。

目前美國媒體還不清楚司法部何時發出前述警告信函，CNBC向司法部查證時，發言人拒絕評論。「美國政治行動委員會」律師葛柏（Chris Gober）是司法部警告信的收件人，他也沒有立即回應。

馬斯克是彭博億萬富豪排行榜的全球首富，這次成為川普想要二度問鼎白宮的最大支持者之一。他的「美國政治行動委員會」為助選已經花掉逾1億元以上，絕大部分是馬斯克自己出錢。