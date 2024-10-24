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司法部傳發函警告馬斯克：「天天抽百萬美元」恐違選舉法

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克本月稍早熱情參與川普在賓州巴特勒（Butler）的競選活動。 (美聯社)
馬斯克本月稍早熱情參與川普在賓州巴特勒（Butler）的競選活動。 (美聯社)

國家廣播公司（NBC）周三（23日）引述消息人士的話報導，司法部已警告，特斯拉執行長馬斯克出資成立的超級政治行動委員會（Super PAC）每天抽獎100萬美元的活動，可能違反聯邦選舉法律。

據了解，司法部公共誠信部門致函馬斯克為支持共和黨總統參選人川普所成立的「美國政治行動委員會」（America PAC），信中表示一些專家對他們委員會罕見的發送獎金行為，提出質疑。

馬斯克上周六宣布，當天開始會每天抽獎，送出100萬獎金給在七個關鍵搖擺州、簽署他PAC請願書的登記選民。這七個搖擺州包括賓州、喬治亞州、內華達州、亞利桑納州，密西根州、威斯康辛州和北卡羅萊納州，是決定川普還是民主黨總統參選人賀錦麗誰會勝出、總統選戰競爭最激烈的地區。

美國聯邦法律禁止付錢請人去投票或登記為選民。請願書本身不要求簽署人需要註明其所屬的政黨，但簽署人個人資料要包括電子郵件和行動電話號碼。

目前美國媒體還不清楚司法部何時發出前述警告信函，CNBC向司法部查證時，發言人拒絕評論。「美國政治行動委員會」律師葛柏（Chris Gober）是司法部警告信的收件人，他也沒有立即回應。

馬斯克是彭博億萬富豪排行榜的全球首富，這次成為川普想要二度問鼎白宮的最大支持者之一。他的「美國政治行動委員會」為助選已經花掉逾1億元以上，絕大部分是馬斯克自己出錢。

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