川普關鍵州造勢鎖定內華達州亞裔 搶攻該州12%選票

大選投票倒數計時12天，共和黨總統候選人川普23日在關鍵州喬治亞州澤布倫市競選，爭取教會選民的支持。 (美聯社)

2024總統選舉進入衝刺階段，兩黨候選人馬不停蹄全力到關鍵搖擺州造勢，共和黨的川普 23日全日在喬州 拉票。

川普先是與喬州副州長瓊斯(Burt Jones)一起，在澤布倫(Zebulon)舉行「信徒與選票信仰里民大會」(Believers and Ballots Faith Town Hall)，承諾如果當選，將打擊無證移民並繼續推行親以色列政策。

這個里民大會由保守派政治行動委員會「美國轉捩點」(Turning Point USA)主辦，由組織創辦人柯克 (Charlie Kirk)及前夏威夷眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)主持。2020年1月6日國會暴亂，柯克曾組織人員到國會。

川普晚上轉到喬州亞特蘭大郊區城市德盧斯(Duluth)參加集會，24日將繼續到內華達州拉斯維加斯造勢，目標是爭取亞裔 及太平洋島民(APIA)社區的支持，這個活動同樣由柯克及加巴德發起。

集會主題是「團結求變」(Unite for Change)，以音樂表演和演講為特色，最後川普將發表主題演講。曾競逐共和黨總統候選人的印裔商人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswami)也會出席。

亞裔美國人是內州人口成長最快的群體，占該州選民的12%，其中以菲律賓人是最大的亞裔群體。 2020年大選後的民調顯示，當地58%的合格選民支持拜登，40%支持川普。

為了改變這個局面，主辦單位表示他們的目標是讓亞裔選民加入保守派運動，讓他們相信川普是最佳選擇。

柯克表示，亞裔選民的價值觀與保守派政綱密切相關，準備好與川普總統的經濟、法律和秩序等信息產生共鳴。川普競選發言人史蒂芬‧張也說，川普長期以來一直是亞太裔利益的捍衛者。

但亞太裔的進步派領袖對此大表質疑。