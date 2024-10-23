我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

川普會搶先自行宣布當選？ 美媒：兩黨都有心裡準備

記者張文馨／華盛頓即時報導
NBC報導，若川普過早自行宣布當選，會給川粉們發出「川普已經贏了，任何選舉日後計入的選票都有問題」的訊號。(路透)
NBC報導，若川普過早自行宣布當選，會給川粉們發出「川普已經贏了，任何選舉日後計入的選票都有問題」的訊號。(路透)

共和黨總統候選人川普會在開票未完成就搶先宣布勝選？美國國家廣播公司新聞網（NBC）23日報導，民主黨總統候選人賀錦麗陣營與部分川普盟友都有這樣的心理準備，賀錦麗陣營已準備好法律行動來應對川普出招。

川普2020年面對民主黨的總統候選人拜登挑戰時，不等搖擺州開完所有選票，就搶先自行宣布當選，並將將選舉夜過後計入的郵寄選票，視為民主黨陣營選舉舞弊的證據。

當時專家們就提醒，川普在開票夜得票領先可能只是「海市蜃樓」，只有全部選票都開完才能確定勝負。

NBC訪問川普的四位盟友，他們推測川普可能故技重施，在選舉結果未確認的狀態下宣布勝選；這四人也說，他們無法確認這就是川普的計畫；一位川普的前顧問以「百分之百」來肯定川普一定會這麼做。

NBC報導，若川普過早自行宣布當選，會給川粉們發出「川普已經贏了，任何選舉日後計入的選票都有問題」的訊號。

報導稱，賓州、威斯康辛州、密西根州和喬治亞州等搖擺州，都是在選舉日才開始統計郵寄選票結果，這將加劇「海市蜃樓」的可能性，一名賓州選舉官員稱這期間可能被趁機操作，用來破壞選舉結果。

但是，有川普陣營的人士向NBC表示，今年會不一樣，川普身邊的人會阻止川普這麼做。

一名川普的前顧問透露，川普在上回選舉是被朱利安尼（Rudy Giuliani）鼓動的選舉陰謀論，今年誰會這麼做呢？此人表示，川普的頭號競選顧問威爾斯（Susie Wiles） 和拉希維塔（Chris LaCivita）不會這麼做，且近川人士也都會阻止川普搶先宣布當選。

賀錦麗22日接受專訪時就說，她準備好應對川普出招；NBC引述賀陣營說法報導，若川普敗選就會祭出法律戰來推翻選舉結果，他們正在準備應對。

美國總統大選熱門話題

川普 民主黨 賀錦麗

上一則

川普若再度入主白宮 他看好這五州經濟能獲益

下一則

司法部傳發函警告馬斯克：「天天抽百萬美元」恐違選舉法

延伸閱讀

川普若再度入主白宮 他看好這五州經濟能獲益

川普若再度入主白宮 他看好這五州經濟能獲益
川普被爆「羨慕希特勒」 賀錦麗：他想要不受限制的權力

川普被爆「羨慕希特勒」 賀錦麗：他想要不受限制的權力
川普諷聯準會主席爽缺 歐洲央行總裁邀訪

川普諷聯準會主席爽缺 歐洲央行總裁邀訪
川普控英工黨暗助賀錦麗 施凱爾低調回應「外國介選」

川普控英工黨暗助賀錦麗 施凱爾低調回應「外國介選」

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝