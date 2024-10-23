我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

賀錦麗：美國已準備好迎接首位女總統

中央社華盛頓22日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。美聯社
民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。美聯社

副總統賀錦麗今天表示，美國已經準備好要選出第一位女性總統，但對於自己的歷史性競選卻低調以對，只說想為一個被川普弄得「精疲力竭」的國家翻開新頁。

法新社報導，距離11月5日投票日僅剩2周，民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）幾乎難分軒輊，目前兩人積極爭取搖擺州選票，並透過廣播、電視和播客拉抬選情。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賀錦麗在接受國家廣播公司（NBC）專訪時被問及美國是否準備好選出第一位女性總統時，她回答「絕對是」，但也提到她的競選是為了「翻開新頁」。

她說：「民眾對於川普本人及其做法，都感到筋疲力竭，因為所有一切都只關乎他自己。」

另一方面，川普在北卡羅來納州對著支持者發表演說時，則傳達了截然不同的訊息。

他對歡呼群眾說：「這次選舉是一個選擇，我們是否要再經歷4年的無能、失敗和災難，還是開始我們國家史上最偉大的4年。」

在造勢大會上，川普一再稱賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz）是笨蛋。

無論大選結果如何，選民11月5日都將創造歷史：若不是選出第一位女性總統，就是選出第一個被定罪的重罪犯入主白宮。

美國總統大選熱門話題

川普 賀錦麗 北卡羅來納州

上一則

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

下一則

川普私下談話曾稱 需「希特勒手下那樣忠誠的將軍」

延伸閱讀

管不動家人？泰勒絲挺賀錦麗惹怒川普 伊凡卡仍帶愛女朝聖演唱會

管不動家人？泰勒絲挺賀錦麗惹怒川普 伊凡卡仍帶愛女朝聖演唱會
情報總監：若賀錦麗勝選 俄恐將煽動示威

情報總監：若賀錦麗勝選 俄恐將煽動示威
大選暗潮洶湧：華爾街大佬布局川普勝選 戴蒙和蓋茲傳支持賀錦麗

大選暗潮洶湧：華爾街大佬布局川普勝選 戴蒙和蓋茲傳支持賀錦麗
紐時：傳比爾蓋茲祕捐5000萬元 助賀錦麗競選

紐時：傳比爾蓋茲祕捐5000萬元 助賀錦麗競選

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝