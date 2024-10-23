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紐時：傳比爾蓋茲祕捐5000萬元 助賀錦麗競選

中央社／紐約22日即時報導
億萬富翁比爾蓋茲。（美聯社）
億萬富翁比爾蓋茲。（美聯社）

億萬富翁比爾蓋茲數十年來幾乎從不涉足政治，不過三名知情人士透露，他日前向一個支持副總統賀錦麗競選總統的非營利組織捐款約5000萬元。

「紐約時報」報導，這筆捐款原本打算保密。科技巨擘微軟公司（Microsoft）創辦人之一的比爾蓋茲（Bill Gates）過去並未表態支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），然而這筆款項可能顯示，他一向對政治捐款一事保持距離的策略出現重大改變。

根據一位對比爾蓋茲想法知情的消息人士說法，比爾蓋茲今年在私人通話中向友人表達對共和黨及總統候選人川普再次當選的擔憂，不過他也強調自己可以與任何候選人合作。

儘管比爾蓋茲與賀錦麗沒有深厚的私交，但他對總統拜登與賀錦麗政府在氣候變遷方面的作為表示讚賞。

兩位與比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）關係密切的人士指出，基金會對於川普當選後可能削減家庭計畫和全球健康計畫經費一事感到擔憂。

據知情人士說法，比爾蓋茲說這筆捐款是給「未來前進」（Future Forward），也就是支持賀錦麗的一個主要外部募款組織。

比爾蓋茲曾與包括前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）在內的同行討論過這筆捐款。彭博也是「未來前進」的主要支持者之一，並考慮做出類似規模的捐款。

比爾蓋茲的捐款專門給予「未來前進」的非營利部門「未來前進美國行動」（Future Forward USA Action），這是一個在美國國稅局登記為501(c)(4)的「隱匿捐款」組織，不必公開捐款者姓名，因此比爾蓋茲的捐款不會出現在任何公開文件中。

在回應相關報導的聲明中，比爾蓋茲並未直接說明這筆捐款，或替賀錦麗競選背書。他強調自己跨越黨派的立場，但也說了「這場選舉不同於以往」。

比爾蓋茲告訴紐時：「我支持那些在美國和全球致力於改善醫療保健、消弭貧困並對抗氣候變遷的候選人。我與各黨派領袖長期合作，但這次選舉與以往不同，對美國和世界上最弱勢的族群具有前所未有的重要性。」

彭博和「未來前進」的發言人均婉拒置評。

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