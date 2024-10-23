歐巴馬赴威州為賀錦麗拉票：美承擔不起「瘋癲川普」

選戰剩下不到兩星期，前總統歐巴馬（右）開始幫賀華陣營站台拉票。圖為22日在威斯康辛州向選民拜票。（路透）

民主黨總統候選人賀錦麗 22日接受西語媒體訪問談經濟政策，爭取拉丁裔男性選民支持；前總統歐巴馬 與民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)則在威斯康辛州造勢，質疑前總統川普 再任總統的能耐；川普則到邁阿密郊區，主持圓桌會議，批評賀錦麗懶惰，痛斥拜登政府應對邊境的政策。

美聯社報導，賀錦麗22日下午接受西語電視台「世界電視台」(Telemundo)訪問，她強調她的施政計畫將為拉丁裔男性創造更多就業與發展機會。

賀錦麗強調會取消部分聯邦政府職位的學士任職門檻，鼓勵民間企業跟進，並承諾在四年內讓註冊職訓勞工(registered apprenticeship)名額增加一倍。

勞工部最新數據顯示，註冊職訓勞工人數為64萬1044人，比川普任內多，2020年的峰值為56萬9311人。

另外，賀錦麗計畫給予100萬家小企業可寬免貸款(forgivable loan)，每家額度上限2萬元。

今日美國報報導，威斯康辛州提早現場投票22日開跑，歐巴馬當天前往威州首府麥迪遜市(Madison)為賀錦麗站台時，質疑川普的精神能力，強調美國承擔不起「年邁、瘋癲(loonier)的川普」。

歐巴馬說：「人們質疑他的能耐，他在那裡演講兩個小時，就像(古巴革命領袖)卡斯楚(Fidel Castro)，滔滔不絕，但就只是雜碎字句(word salads)。」

在大選最後幾周，賀錦麗競選團隊揪出並抨擊川普怪異的言行和他近期取消諸多訪談，指不穩定的川普不適合再任總統。

民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)與歐巴馬共同出席造勢活動，華茲也抨擊78歲川普缺乏擔任總統的「耐力」(stamina)，說道「選總統需要耐力，當總統需要毅力，但川普都沒有」。

川普22日也有鎖定拉丁裔選民的行程，他在佛羅里達州邁阿密近郊的多羅(Doral)與舉行圓桌座談，批評對手賀錦麗「弱智、懶惰」，川普也反對綠能、痛批拜登政府應對邊境的政策，並談到極其強大的總統權力。

川普表示，拜登不需要國會批准就能遏止非法移民入境。川普說：「身為總統，你擁有龐大的權力，那就是所謂的極端權力(extreme power)，你擁有強大的力量。」

另據半島電視台報導，距離大選投票日還剩兩周，擁有龐大阿拉伯裔美國人社群的密西根州向來是川普與賀錦麗的焦點。

21日出爐的阿拉伯新聞(Arab News)與YouGov民調顯示，87%阿拉伯裔美國人有意願投票，而川普以45%的支持率，微幅領先賀錦麗(43%)。