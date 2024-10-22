「我們會逮到你」司法部成立專責小組 應對大選暴力

自2021年國會暴力事件發生以後，已發生300件政治暴力，今年就有多達51件。聯邦司法部成立特別專責小組，以處理選舉期間各地發生的威脅、恐嚇等暴力事件。（美聯社）

有鑑於2024大選選情激烈，聯邦司法部 (Justice Department)成立特別專責小組，以處理選舉期間各地發生的威脅、恐嚇等暴力事件。

據福斯新聞網(FOX News)報導，司法部下屬「聯邦檢察官辦公室」(U.S. Attorneys' Offices)宣布成立專責小組，以因應選舉期間與投票 當天，全國各地可能發生的選務糾紛或犯罪行動。

司法部新成立的專責小組將確保任何與選舉有關的投訴，有通暢的申訴管道，同時地方選務官員將負責監督當地投票糾紛，並接受針對選務官員或人員犯下的暴力威脅與選舉欺詐的投訴。

司法部公布聲明強調：「無論案件發生在哪裡，都會出面解決違法行動。」並補充道：「長期以來即計畫在投票日逐步完成目標，透過司法部內部的聯繫作業，向大眾通報所有違反聯邦選舉法的罪行，以確保大眾對選舉過程的信心。」

報導指出，早在2021年6月司法部長加蘭德(Merrick Garland)與副部長莉莎‧莫納可(Lisa Monaco)就成立「選舉威脅特別工作小組」(Elections Threats Task Force)以解決對選務人員的暴力犯罪 。

上個月加蘭德召開一次專責小組公開會議，坦承2020年以來全國選務人員受到史無前例的恐嚇威脅，而且司法部已經對20名涉及選舉暴力人士提起公訴，今年內，司法部因某個人向民選官員住家與特定候選人開槍而提告；還有涉嫌向密西根州選務官員發送威脅信的被告也被移送法辦。

加蘭德警告：「這些案件就是要提出警告，若有人揚言威脅傷害或殺害選務人員、官員或志工，司法部會逮到你，會要你負責。」

加蘭德還宣布，會協調聯邦調查局(FBI)配合，以解決涉及選舉糾紛、犯罪等案件，加蘭德強調：「選務官員與行政人員不需要籠罩在威脅陰影的環境中，我們在此給予全力支持並確保他們可以安全無虞地執行業務。」