路透：國會暴亂後 政治暴力至少300起 今年就有51起

近年政治暴力激增，自從2021年1月6日國會暴動事件以來，路透統計的政治暴力至少300件，今年就有至少51起事件。（美聯社）

選前倒數兩周，美國各地紛傳政治暴力事件。路透21日報導，自從2021年1月6日國會暴動事件以來，路透統計的政治暴力至少300件，今年就有至少51起事件。

民主黨 總統候選人賀錦麗的支持者日前在賓州約克(York)造勢時，一名男子走上前便朝著74歲的支持者頭部痛打，並辱罵另一名支持者是「黑鬼支持者」，男子滋事後便逃離現場。

密西根州北部則有一名對共和黨總統候選人川普 深惡痛絕的男子，開著越野車衝撞一名正在擺放支持川普標語的81歲男子，男子被越野車碾過之後受傷。

報導指出，自從1970年代以來，美國政治暴力事件規模越來越大，數量持續增加，川普連續遭遇兩次暗殺事件便是最明顯實例。其他受到高度矚目的案件還包括，賀錦麗位於亞利桑納州的民主黨選舉辦公室最近幾周三度發生槍擊 。

根據路透社統計，各種政治事件都是促成暴力發生的原因，包括選舉爭議、男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)權益、以色列-巴勒斯坦衝突。暴力事件的形式從政治標語引發的小吵小鬧到暴力規模更大的衝突都有，還有造勢活動期間的破壞公物。

報導指出，今年當中發生的政治暴力事件絕大多數都沒有釀成死傷，除了兩起事件之外，其中之一是今年7月川普造勢場合遭遇槍擊，一名台下觀眾中彈身亡。

2021年，受到川普企圖推翻2020年大選結果的影響，政治暴力事件有93件。2022年有79件，2023年有76件。

研究政治極端主義的專家提出警告說，2024年總統選舉的劍拔弩張氣氛，讓暴力事件變得一觸即發。川普經常使用具有煽動意味的言詞，揚言要讓政治對手坐牢，聲稱要動用軍隊對付「激進左派」。

非營利政治研究組織「美國共同點」(Common Ground USA)負責人帕克(Nealin Parker)說，美國民眾逐漸把暴力視為「政治的一部分」。研究政治暴力的芝加哥大學教授佩普（Robert Pape）則擔心，選舉後，勝選可能是幾千票之差的戰場州恐發生暴力事件。