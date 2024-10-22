川當一日店員、賀稱曾打過工 麥當勞澄清非紅非藍：我們是金色

極愛吃速食的川普，20日在麥當勞當一日員工，在社群媒體引起廣泛回響，但麥當勞也趕緊澄清，指公司並未邀請川普，麥當勞對政治保持中立。（美聯社）

麥當勞 意外捲入大選。副總統賀錦麗 過去多次在競選活動和採訪中提到她大學時在麥當勞打工的經歷，前總統川普(Donald Trump)對此不以為然、認為她在撒謊，20日更親自到費城郊區的一家麥當勞當一日店員，引起熱烈討論。麥當勞21日表明未背書也未邀請川普，公司立場非藍非紅。

此外，賀錦麗聲稱工作過的分店表示，找不到她任職過的紀錄，店員們則宣誓保密不會向媒體談論此事。

每日郵報(Dailymail)報導，賀錦麗從未談論過麥當勞工 作經歷，直到她與拜登搭檔競選、2019年與速食店員工一起抗議提高最低時薪時才說大學曾在麥當勞工作。今年4月受訪時，她重申曾在麥當勞「炸薯條」。賀錦麗競選團隊隨後表示，她1983年讀完大學一年級後的暑假在加州阿拉米達郡(Alameda)的麥當勞中央大街門市打工，但無法提供照片、薪資、同事等證據來證明。有報導指出，她大學畢業後的工作簡歷副本也不包含麥當勞工作的資訊。

麥當勞在給美國特許經營商的一份備忘錄中證實，雖然賀錦麗有著美好的打工回憶，但「總公司和特許經營商沒有可以追溯到80年代初的所有職位紀錄。不過八分之一美國人曾在麥當勞工作過，這是美國人強有力的共同經驗。」

當記者21日詢問賀錦麗是否在麥當勞打工過，她回應「有」；不過每日郵報同日聯繫該門市詢問同個問題時，一名員工表示「抱歉，我沒有任何資訊」。

川普於賓州的門市繫上圍裙炸了幾批薯條、在得來速窗口供餐後，便諷刺地說「我現在在麥當勞工作的時間，已經比賀錦麗多15分鐘了」。

麥當勞21日在致員工信中表示，該門市的業主兼店長賈科曼托尼奧(Derek Giacomantonio)得知川普希望參觀賓州的一家餐廳，因此主動聯繫川普，且也有邀請賀錦麗和搭檔華茲(Tim Walz)。麥當勞得知此要求後依照「向所有人敞開大門」的核心價值來處理，同意舉辦這次活動，但也說「不為民選職位的候選人背書…我們不是紅色或藍色，我們是金色的。」