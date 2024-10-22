川當一日店員、賀稱曾打過工 麥當勞澄清非紅非藍：我們是金色
麥當勞意外捲入大選。副總統賀錦麗過去多次在競選活動和採訪中提到她大學時在麥當勞打工的經歷，前總統川普(Donald Trump)對此不以為然、認為她在撒謊，20日更親自到費城郊區的一家麥當勞當一日店員，引起熱烈討論。麥當勞21日表明未背書也未邀請川普，公司立場非藍非紅。
此外，賀錦麗聲稱工作過的分店表示，找不到她任職過的紀錄，店員們則宣誓保密不會向媒體談論此事。
每日郵報(Dailymail)報導，賀錦麗從未談論過麥當勞工作經歷，直到她與拜登搭檔競選、2019年與速食店員工一起抗議提高最低時薪時才說大學曾在麥當勞工作。今年4月受訪時，她重申曾在麥當勞「炸薯條」。賀錦麗競選團隊隨後表示，她1983年讀完大學一年級後的暑假在加州阿拉米達郡(Alameda)的麥當勞中央大街門市打工，但無法提供照片、薪資、同事等證據來證明。有報導指出，她大學畢業後的工作簡歷副本也不包含麥當勞工作的資訊。
麥當勞在給美國特許經營商的一份備忘錄中證實，雖然賀錦麗有著美好的打工回憶，但「總公司和特許經營商沒有可以追溯到80年代初的所有職位紀錄。不過八分之一美國人曾在麥當勞工作過，這是美國人強有力的共同經驗。」
當記者21日詢問賀錦麗是否在麥當勞打工過，她回應「有」；不過每日郵報同日聯繫該門市詢問同個問題時，一名員工表示「抱歉，我沒有任何資訊」。
川普於賓州的門市繫上圍裙炸了幾批薯條、在得來速窗口供餐後，便諷刺地說「我現在在麥當勞工作的時間，已經比賀錦麗多15分鐘了」。
麥當勞21日在致員工信中表示，該門市的業主兼店長賈科曼托尼奧(Derek Giacomantonio)得知川普希望參觀賓州的一家餐廳，因此主動聯繫川普，且也有邀請賀錦麗和搭檔華茲(Tim Walz)。麥當勞得知此要求後依照「向所有人敞開大門」的核心價值來處理，同意舉辦這次活動，但也說「不為民選職位的候選人背書…我們不是紅色或藍色，我們是金色的。」
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